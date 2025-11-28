Bizarre beelden uit Bolivia, waar het bekerduel tussen Real Oruro en Blooming is uitgelopen in een enorme chaos. Spelers en stafleden van beide elftallen gingen in de slotfase massaal met elkaar op de vuist, waarbij zeventien (!) rode kaarten vielen en pepperspray nodig was om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Real Oruro en Blooming speelden hun onderlinge returnwedstrijd in de kwartfinales met 2-2 gelijk. Dat was voor Blooming genoeg om de halve finales te bereiken, aangezien de heenwedstrijd een 2-1 zege voor die club had opgeleverd. Na afloop liep het echter volledig uit de hand, zo berichten verschillende media, waaronder het Mexicaanse Récord.

Twee spelers kregen het in eerste instantie met elkaar aan de stok, waarbij Blooming-trainer Mauricio Soria persoonlijk tussen beide kwam om de situatie niet verder te laten escaleren. Even later brak er op een ander gedeelte van het veld echter een nieuwe vechtpartij uit. Meerdere vuistslagen werden daarbij uitgedeeld, op de beelden is zelfs te zien hoe iemand met een vliegende trap een opponent te lijf gaat.

Politie en beveiligers moesten uiteindelijk ingrijpen en een menselijk schild tussen de vechtende partijen vormen om de rust te laten wederkeren. Daarbij werd onder meer pepperspray gebruikt. De onlusten krijgen voor beide clubs vermoedelijk een flink staartje: de arbitrage deelde uiteindelijk zeventien rode kaarten uit, aan zeven spelers plus de trainer, de clubarts en een ander staflid van Blooming én vier spelers, de trainer en twee stafleden van Real Oruro.