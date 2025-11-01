Live voetbal

Danny Buijs sneert naar Nijhuis: ‘Weinig nut om naar hem te luisteren’

Danny Buijs voor de camera bij ESPN
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
1 november 2025, 08:45

Danny Buijs was vrijdagavond niet te spreken over Bas Nijhuis. De arbiter wuifde een mogelijke penalty voor Fortuna Sittard weg, terwijl PSV-verdediger Ryan Flamingo de bal op de hand kreeg. Volgens de oefenmeester heeft het weinig nut om naar de uitleg van Nijhuis te luisteren.

Fortuna verloor vrijdagavond met 5-2 op bezoek bij PSV, maar was bij een 3-0-achterstand dicht bij een strafschop. Na een corner ging de bal op de arm van de ingevallen Flamingo, waarna Nijhuis naar het VAR-scherm werd geroepen. Na bestudering van de beelden kwam de scheidsrechter tot de conclusie dat het geen strafschop was.

Mogelijk strafschopmoment voor Ryan Flamingo
© ESPN
Artikel gaat verder onder video

“Dit is trouwens gewoon een penalty”, zegt Buijs na afloop bij ESPN na het zien van de beelden. “Waarom moet hij die hand voor zijn borst doen? De VAR roept hem niet voor niets naar de kant. Dat zijn wel cruciale momenten”, vindt de trainer.

Of Buijs Nijhuis nog heeft gesproken over de niet gegeven strafschop? “Nee, Bas heeft altijd zijn eigen uitleg, dus het heeft weinig nut om daarnaar te luisteren. Hij ziet het door zijn bril, dan gaat hij een argument zoeken om dat te bevestigen. Terwijl ik denk dat heel veel mensen zeggen dan dit een penalty is”, aldus de Fortuna-trainer. De Limburgers kwamen zo’n twaalf minuten na de beslissing van Nijhuis alsnog op 3-1, door een doelpunt van Justin Lonwijk.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ihattaren

Ihattaren krijgt kippenvel bij terugkeer in Philips Stadion: ‘Dat applaus raakt me enorm’

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Kenneth Perez met als inzet Fortuna-aanvaller Kaj Sierhuis

Perez smult van interview Sierhuis na PSV-Fortuna: 'Wil hem elke week wel horen'

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Matej Kovar, de Tsjechische keeper van PSV

Teruglezen: zo won PSV vrijdagavond ruim van Fortuna Sittard

  • Gisteren, 22:03
  • Gisteren, 22:03
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
ERIMIR
3.859 Reacties
481 Dagen lid
38.268 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nijhuis is niet geschikt om te fluiten, maakt altijd disputabele fouten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.859 Reacties
481 Dagen lid
38.268 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nijhuis is niet geschikt om te fluiten, maakt altijd disputabele fouten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Fortuna

PSV
5 - 2
Fortuna Sittard
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
11
19
28
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel