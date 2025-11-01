Danny Buijs sneert naar Nijhuis: ‘Weinig nut om naar hem te luisteren’

Danny Buijs was vrijdagavond niet te spreken over Bas Nijhuis. De arbiter wuifde een mogelijke penalty voor Fortuna Sittard weg, terwijl PSV-verdediger Ryan Flamingo de bal op de hand kreeg. Volgens de oefenmeester heeft het weinig nut om naar de uitleg van Nijhuis te luisteren.

Fortuna verloor vrijdagavond met 5-2 op bezoek bij PSV, maar was bij een 3-0-achterstand dicht bij een strafschop. Na een corner ging de bal op de arm van de ingevallen Flamingo, waarna Nijhuis naar het VAR-scherm werd geroepen. Na bestudering van de beelden kwam de scheidsrechter tot de conclusie dat het geen strafschop was.

“Dit is trouwens gewoon een penalty”, zegt Buijs na afloop bij ESPN na het zien van de beelden. “Waarom moet hij die hand voor zijn borst doen? De VAR roept hem niet voor niets naar de kant. Dat zijn wel cruciale momenten”, vindt de trainer.

Of Buijs Nijhuis nog heeft gesproken over de niet gegeven strafschop? “Nee, Bas heeft altijd zijn eigen uitleg, dus het heeft weinig nut om daarnaar te luisteren. Hij ziet het door zijn bril, dan gaat hij een argument zoeken om dat te bevestigen. Terwijl ik denk dat heel veel mensen zeggen dan dit een penalty is”, aldus de Fortuna-trainer. De Limburgers kwamen zo’n twaalf minuten na de beslissing van Nijhuis alsnog op 3-1, door een doelpunt van Justin Lonwijk.