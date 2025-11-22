Feyenoord trapt zondag om 14.30 uur een cruciale reeks van acht wedstrijden tot aan de winterstop af. NEC, de nummer zeven van de Eredivisie, komt op bezoek in De Kuip. Voor Robin van Persie is het duel direct een flinke puzzel: opnieuw heeft Feyenoord een flinke blessurelijst, en bovendien moet de trainer ingrijpen omdat twee basisspelers wegvallen. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord lees je in dit artikel.

Vlak voor de interlandbreak verloor Feyenoord de koppositie na een pijnlijke nederlaag bij Go Ahead Eagles. En hoewel de meeste internationals fit terugkeerden in Rotterdam, viel er toch slecht nieuws te melden: Cyle Larin (ook zonder minuten voor Canada) is twee tot drie weken uitgeschakeld en Givairo Read is nog langer uit de roulatie. Beide spelers stonden tegen Go Ahead nog in de basis. Hun afwezigheid dwingt Van Persie automatisch tot wijzigingen.

Nieuwkoop terug in basis

Timon Wellenreuther blijft onder de lat staan. De verdediging verandert door het wegvallen van rechtsback Read. Bart Nieuwkoop, de logische reserve op die positie en volledig fit, schuift naar verwachting door naar de basis. Op links heeft Van Persie Gijs Smal als vaste optie. Het centrale duo Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe blijft onveranderd.

Tegen Go Ahead Eagles moest Van Persie improviseren op het middenveld, omdat Oussama Targhalline en Sem Steijn niet konden starten. Daardoor werd Larin als aanvallende middenvelder gebruikt, maar die optie valt nu weg door zijn blessure. Tegen NEC lijken de puzzelstukjes vanzelf op hun plek te vallen. Sem Steijn keert normaliter terug op de ’10’-positie, met Luciano Valente en Quinten Timber als de twee controlerende middenvelders.

De Rotterdammers verlangen voorin meer rendement van Leo Sauer en Anis Hadj Moussa, maar Van Persie heeft in die linie weinig spelers in topvorm. Ondanks de wisselvalligheid lijkt hij dus opnieuw te kiezen voor hetzelfde aanvalstrio: Hadj Moussa vanaf rechts, Sauer vanaf links en competitietopscorer Ayase Ueda als diepe spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen NEC: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.