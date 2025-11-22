Live voetbal 1

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen NEC: Van Persie moet vervangers Read en Larin kiezen

Robin van Persie
Foto: © Imago
22 november 2025, 14:18

Feyenoord trapt zondag om 14.30 uur een cruciale reeks van acht wedstrijden tot aan de winterstop af. NEC, de nummer zeven van de Eredivisie, komt op bezoek in De Kuip. Voor Robin van Persie is het duel direct een flinke puzzel: opnieuw heeft Feyenoord een flinke blessurelijst, en bovendien moet de trainer ingrijpen omdat twee basisspelers wegvallen. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord lees je in dit artikel.

Vlak voor de interlandbreak verloor Feyenoord de koppositie na een pijnlijke nederlaag bij Go Ahead Eagles. En hoewel de meeste internationals fit terugkeerden in Rotterdam, viel er toch slecht nieuws te melden: Cyle Larin (ook zonder minuten voor Canada) is twee tot drie weken uitgeschakeld en Givairo Read is nog langer uit de roulatie. Beide spelers stonden tegen Go Ahead nog in de basis. Hun afwezigheid dwingt Van Persie automatisch tot wijzigingen.

Nieuwkoop terug in basis

Timon Wellenreuther blijft onder de lat staan. De verdediging verandert door het wegvallen van rechtsback Read. Bart Nieuwkoop, de logische reserve op die positie en volledig fit, schuift naar verwachting door naar de basis. Op links heeft Van Persie Gijs Smal als vaste optie. Het centrale duo Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe blijft onveranderd.

Tegen Go Ahead Eagles moest Van Persie improviseren op het middenveld, omdat Oussama Targhalline en Sem Steijn niet konden starten. Daardoor werd Larin als aanvallende middenvelder gebruikt, maar die optie valt nu weg door zijn blessure. Tegen NEC lijken de puzzelstukjes vanzelf op hun plek te vallen. Sem Steijn keert normaliter terug op de ’10’-positie, met Luciano Valente en Quinten Timber als de twee controlerende middenvelders.

De Rotterdammers verlangen voorin meer rendement van Leo Sauer en Anis Hadj Moussa, maar Van Persie heeft in die linie weinig spelers in topvorm. Ondanks de wisselvalligheid lijkt hij dus opnieuw te kiezen voor hetzelfde aanvalstrio: Hadj Moussa vanaf rechts, Sauer vanaf links en competitietopscorer Ayase Ueda als diepe spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen NEC: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Is Feyenoord nu de enigste club die met vele blessures te maken heeft. Het lijkt er wel op. Dit is de laatste seizoenen steeds het geval. Dit moet een oorzaak hebben wat eens grondig onderzocht moet worden. Iedere week zijn er wel enkele die niet mee kunnen doen. Dit moet een oorzaak hebben. Ligt het aan de verkeerde trainingen, aan de medische staf, aan het trainingsveld, Overbelasting van de spelers, wordt er teveel verlangt, Hoe is het mogelijk dat men bij een wedstrijd ziet dat tegen min 70 aan spelers met kramp lopen. Laat eens een onderozek doen door een onafhankelijke bureau of personen of medici.

@boyke Speelwijze veel druk zetten veel meters maken constant spanning op benen . Ik zelf denk dat er iets meer aan recovery training gedaan moet worden. En eerder wisselen 60ste min al. Om het tempo hoog te houden en de spelers niet in het rood gaan.

Moet er langzaam aan niet eens een journalist aan van Persie vragen waarom het nog niet is aangepakt, laat staan opgelost? Ik vind het wel tijd worden, zeker aangezien hij zelf zei dat hij de oorzaak wist en dat het aangepakt zou worden. Ondertussen is het alleen maar erger geworden. Ik heb daar wel vraagtekens bij.

Is Feyenoord nu de enigste club die met vele blessures te maken heeft. Het lijkt er wel op. Dit is de laatste seizoenen steeds het geval. Dit moet een oorzaak hebben wat eens grondig onderzocht moet worden. Iedere week zijn er wel enkele die niet mee kunnen doen. Dit moet een oorzaak hebben. Ligt het aan de verkeerde trainingen, aan de medische staf, aan het trainingsveld, Overbelasting van de spelers, wordt er teveel verlangt, Hoe is het mogelijk dat men bij een wedstrijd ziet dat tegen min 70 aan spelers met kramp lopen. Laat eens een onderozek doen door een onafhankelijke bureau of personen of medici.

@boyke Speelwijze veel druk zetten veel meters maken constant spanning op benen . Ik zelf denk dat er iets meer aan recovery training gedaan moet worden. En eerder wisselen 60ste min al. Om het tempo hoog te houden en de spelers niet in het rood gaan.

Moet er langzaam aan niet eens een journalist aan van Persie vragen waarom het nog niet is aangepakt, laat staan opgelost? Ik vind het wel tijd worden, zeker aangezien hij zelf zei dat hij de oorzaak wist en dat het aangepakt zou worden. Ondertussen is het alleen maar erger geworden. Ik heb daar wel vraagtekens bij.

Feyenoord
14:30
N.E.C.
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

