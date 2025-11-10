Live voetbal

Perez hekelt 'oerdomme' Sauer na veroorzaken penalty: 'Soms moet domheid bestraft worden'

Kenneth Perez bij Dit was het Weekend
Foto: © Imago
10 november 2025, 10:16

Kenneth Perez vindt het volkomen logisch dat Joey Kooij Go Ahead Eagles een penalty gaf tegen Feyenoord. Aanvaller Leo Sauer hield Go Ahead-verdediger Mats Deijl ligt vast, waarna de arbiter onverbiddelijk was. Perez begrijpt de beslissing en spreekt van een 'oerdomme' actie van de vleugelaanvaller van Feyenoord.

Feyenoord moet door de 2-1 nederlaag op bezoek bij Go Ahead Eagles even pas op de plaats maken wat betreft de koppositie. De ploeg van trainer Robin van Persie zag PSV eerder op de zondag met 1-5 winnen op bezoek bij AZ, terwijl het zelf in de avond dus een onnodige nederlaag leed. Feyenoord kwam op achterstand door een strafschop die werd veroorzaakt door Sauer. Het buitenkansje werd benut door Deijl, die de thuisploeg op 1-0 schoot in De Adelaarshorst.

"Sauer heeft ze enigszins geholpen", aldus Perez bij Dit was het Weekend op ESPN. "Soms moet domheid bestraft worden. Het was heel licht, maar zo oerdom. Hij wilde hem voorbij gaan, daar is niets mis mee. Alleen denk je als aanvaller: ik moet naar de bal. En dan denk je niet echt na over de plaats. Hij gaat gretig naar de grond, maar ik vind het wel een penalty. Soms moet domheid ook echt bestraft worden."

Na het zien van de beelden moet oud-verdediger Bram van Polen lachen. Hij vraagt zich dan ook af wat de negentienjarige Slowaak bezielde. Waarom zou je ook een schaar daar doen? Je kunt hem in eerste instantie toch al meenemen naar buiten toe? Dan kom je niet eens in duel", stelt hij. Perez reageert daar op zijn beurt weer op. "Ik kan het wel begrijpen. Het is een mislukte vrije trap van Go Ahead, Suray glijdt uit en je krijgt vervolgens een penalty. Het slaat helemaal nergens op en het is superonnodig."

Go Ahead Eagles dwong Feyenoord tot keuzes

Aan tafel is ook de conclusie dat Go Ahead Eagles goed speelde tegen Feyenoord. "Dat wisselt nog weleens, dat spel in balbezit. Eagles is best wel balvast normaal en ze speelden met de zijkanten aan de binnenkant. Feyenoord werd in keuzes gedwongen. Het was heel realistisch voetbal. Ze hadden het goed voor elkaar", aldus Van Polen, waarna Perez tot besluit toch nog een kritisch puntje aanhaalt. "Ik erger mij wel aan het feit dat zij soms de duels als een juffrouw aangaan."

descheids
679 Reacties
53 Dagen lid
1.112 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Perez ziet het goed. Sauer zeer matig. Moet maar weer snel naar NAC. Feijenoord helaas afgezakt naar het niveau van NAC. Met de week worden ze zwakker. Het gaat in de hoofdjes van de spelers zitten. Er is geen geloof. 1e aanvoerder Timber geen aanvoeder. 2e aanvoerder steijn geslachtofferd en op de bank. 3e aanvoerder jeugdspeler Read geblesseerd en robin van persie wist het probleem met blessures maar doet niks. Wat een chaos op zuid.

Technico
44 Reacties
640 Dagen lid
291 Likes
Technico
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ziet Perez het goed? Moet een scheids domheid beoordelen of de situatie? Los van deze situatie vind ik persoonlijk dat scheidsrechters situaties moeten beoordelen. Als ze domheid moeten gaan beoordelen…… Had Perez nooit meer werk gehad…

De kikker
192 Reacties
941 Dagen lid
269 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Technico Daar gaat het niet om. Kan je dit echt niet begrijpen?

De kikker
192 Reacties
941 Dagen lid
269 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal met Perez eens. Het is een eigenwijze man maar heeft vaak gelijk. Een meer dan terecht een penalty!

