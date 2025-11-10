Kenneth Perez vindt het volkomen logisch dat Joey Kooij Go Ahead Eagles een penalty gaf tegen Feyenoord. Aanvaller hield Go Ahead-verdediger Mats Deijl ligt vast, waarna de arbiter onverbiddelijk was. Perez begrijpt de beslissing en spreekt van een 'oerdomme' actie van de vleugelaanvaller van Feyenoord.

Feyenoord moet door de 2-1 nederlaag op bezoek bij Go Ahead Eagles even pas op de plaats maken wat betreft de koppositie. De ploeg van trainer Robin van Persie zag PSV eerder op de zondag met 1-5 winnen op bezoek bij AZ, terwijl het zelf in de avond dus een onnodige nederlaag leed. Feyenoord kwam op achterstand door een strafschop die werd veroorzaakt door Sauer. Het buitenkansje werd benut door Deijl, die de thuisploeg op 1-0 schoot in De Adelaarshorst.

"Sauer heeft ze enigszins geholpen", aldus Perez bij Dit was het Weekend op ESPN. "Soms moet domheid bestraft worden. Het was heel licht, maar zo oerdom. Hij wilde hem voorbij gaan, daar is niets mis mee. Alleen denk je als aanvaller: ik moet naar de bal. En dan denk je niet echt na over de plaats. Hij gaat gretig naar de grond, maar ik vind het wel een penalty. Soms moet domheid ook echt bestraft worden."

Na het zien van de beelden moet oud-verdediger Bram van Polen lachen. Hij vraagt zich dan ook af wat de negentienjarige Slowaak bezielde. Waarom zou je ook een schaar daar doen? Je kunt hem in eerste instantie toch al meenemen naar buiten toe? Dan kom je niet eens in duel", stelt hij. Perez reageert daar op zijn beurt weer op. "Ik kan het wel begrijpen. Het is een mislukte vrije trap van Go Ahead, Suray glijdt uit en je krijgt vervolgens een penalty. Het slaat helemaal nergens op en het is superonnodig."

Go Ahead Eagles dwong Feyenoord tot keuzes

Aan tafel is ook de conclusie dat Go Ahead Eagles goed speelde tegen Feyenoord. "Dat wisselt nog weleens, dat spel in balbezit. Eagles is best wel balvast normaal en ze speelden met de zijkanten aan de binnenkant. Feyenoord werd in keuzes gedwongen. Het was heel realistisch voetbal. Ze hadden het goed voor elkaar", aldus Van Polen, waarna Perez tot besluit toch nog een kritisch puntje aanhaalt. "Ik erger mij wel aan het feit dat zij soms de duels als een juffrouw aangaan."