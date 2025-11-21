Feyenoord introduceert een nieuw ritueel om spelers te eren die een bijzondere mijlpaal bereiken. Vanaf nu krijgen spelers een speciale munt in de vorm van het Feyenoord-logo als tastbare erkenning. "Een stijlvol en uniek cadeau, als grote blijk van waardering voor een bijzondere prestatie", zo meldt de club.

"Feyenoord beschouwt het clublogo als veel meer dan een symbool voor het team. Het vertegenwoordigt iets veel groters", laat de club weten. "Wie het logo draagt, vertegenwoordigt de club. Altijd en overal. Whatever it takes. ‘Whatever it takes’ belichaamt waar Feyenoord voor staat en het herinnert spelers en supporters eraan dat ze alles geven wat nodig is wanneer ze de club vertegenwoordigen en het logo dragen. En dus speelt het logo ook een centrale rol in wat Feyenoords spelers en speelsters willen (mee)geven wanneer ze een belangrijke mijlpaal bereiken."

Spelers ontvangen de munt bij belangrijke momenten in hun Feyenoord-loopbaan. Dat kan zijn bij:

een officieel debuut,

het tekenen van een nieuw contract,

of het bereiken van 100 duels in het Feyenoord-shirt.

Daarna wordt bij 200, 300 en verder opnieuw een munt uitgereikt, telkens voorzien van het juiste aantal wedstrijden in het ontwerp.

Wellenreuther treedt toe tot de ‘Club van 100’

De eerste speler die de nieuwe munt ontving is Timon Wellenreuther, die recent tegen Go Ahead Eagles zijn 100ste officiële wedstrijd voor Feyenoord keepte. De Duitse doelman kwam in de zomer van 2022 naar De Kuip en speelde een grote rol in de landstitel, de gewonnen KNVB Beker en meerdere indrukwekkende Champions League-avonden tegen topclubs als Benfica, AC Milan en Manchester City.

Op vrijdagochtend werd Wellenreuther op 1908 verrast door algemeen directeur Dennis te Kloese, die hem persoonlijk bedankte voor zijn bijdrage en manier van vertegenwoordigen van de club.

Ook andere Feyenoorders krijgen munt

De munt is vrijdag eveneens uitgereikt aan andere huidige selectiespelers die de grens van 100 wedstrijden al eerder passeerden. Dat gaat om:

Justin Bijlow – 151 wedstrijden

– 151 wedstrijden Bart Nieuwkoop – 141 wedstrijden

– 141 wedstrijden Gernot Trauner – 132 wedstrijden

– 132 wedstrijden Quinten Timber – 115 wedstrijden

Zij ontvingen alsnog hun eigen mijlpaal-munt als erkenning voor hun jarenlange bijdrage aan de club.