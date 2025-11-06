Go Ahead Eagles heeft de goede reeks in de Europa League niet voort kunnen zetten tegen Red Bull Salzburg. De ploeg van trainer Melvin Boel ging in Red Bull Arena met 2-0 onderuit tegen de Oostenrijkse topclub.

De bezoekers uit Deventer hielden zich in de eerste helft zeer goed staande tegen het Red Bull Salzburg van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch. Sterker nog, Go Ahead Eagles kreeg na vijf minuten de eerste kans via Mathis Suray, wiens schot in de handen van doelman Christian Zawieschitzky belandde. In het eerste half uur kregen de Deventenaren nog enkele mogelijkheden, maar verzuimde de ploeg om het af te maken.

Na iets meer dan een half uur spelen meldde de thuisploeg zich voor het eerst met het grote gevaar. Een afstandsschot van Clement Bischoff ging een metertje naast het doel van Jari De Busser. Het restant van de eerste helft leverde vervolgens voor beide doelen geen gevaar meer op, waardoor Salzburg en Go Ahead met een 0-0 tussenstand de kleedkamer in gingen.

Na rust was het Red Bull Salzburg dat de touwtjes in handen nam. Dit resulteerde dan ook in de 1-0 na 59 minuten spelen. Het was voormalig PSV-aanvaller Yorbe Vertessen die eenvoudig kon binnen tikken na een lage voorzet van linksback Aleksa Terzic. Go Ahead Eagles ging er na de achterstand niet beter van voetballen en incasseerde na tachtig minuten spelen ook de tweede tegentreffer. Terzic verschalkte met een diagonale poeier in de rechterbovenhoek De Busser voor de 2-0.

De ploeg van Boel was daarmee definitief geknakt en wist in het slot niet meer aan te dringen voor überhaupt een aansluitingstreffer. De overwinningen tegen Panathinaikos (1-2) en Aston Villa (2-1) krijgen daarmee geen goed vervolg voor de Deventenaren.