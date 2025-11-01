Live voetbal 55

Heitinga laat toptalent Ünüvar (17) debuteren in Ajax-wedstrijdselectie

John Heitinga
Foto: © Imago
1 november 2025, 15:22

Emre Ünüvar debuteert zaterdagmiddag in de wedstrijdselectie van Ajax. De zeventienjarige spits mag door goede prestaties bij Jong Ajax hopen op zijn debuut in de hoofdmacht, dat speelt tegen sc Heerenveen.

LIVE Eredivisie | Opstelling Ajax bekend: Heitinga wijzigt op twee posities

Ünüvar is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De aanvaller maakte drie doelpunten in vijf wedstrijden bij Jong Ajax. Zijn collega in de aanval – Don-Angelo Konadu – wist slechts één keer het net te vinden bij de beloftenploeg van de Amsterdammers.

Ünüvar mag door de goede seizoenstart hopen op zijn debuut in het shirt van Ajax 1. John Heitinga heeft de jonge aanvaller opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Heerenveen.

De aanwezigheid van Ünüvar heeft deels te maken met het ontbreken van Kasper Dolberg. De Deen keerde deze week terug op het trainingsveld, maar is nog altijd niet inzetbaar. Dolberg liep in de uitwedstrijd tegen PSV, van 21 september jongstleden, een buikwandblessure op en staat sindsdien langs de kant. Door de blessure moest de spits al zes wedstrijden aan zijn neus voorbij laten gaan. Ajax nam de Deens international afgelopen zomer voor een bedrag van tien miljoen euro over van Anderlecht, maar beleefde vooralsnog weinig plezier aan hem. Vooralsnog speelde Dolberg slechts 74 minuten in het Ajax-shirt.

Klik hier voor de volledige opstelling van Ajax.

