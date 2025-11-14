Live voetbal 5

Jong Oranje-keeper De Graaff schat situatie compleet verkeerd in: rode kaart

Tom de Graaff
14 november 2025, 19:47   Bijgewerkt: 20:03

Een bijzonder onhandige actie van doelman Tom de Graaff van Jong Oranje. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië incasseerde hij een directe rode kaart, toen hij een situatie compleet verkeerd inschatte.

In de 52ste minuut van de wedstrijd, bij een 0-0 stand, kwam De Graaff ver zijn doel uit nadat de Sloveen Aleks Stojakovic een lange bal van achteruit verstuurde. Het was voor de keeper echter niet nodig om uit te komen, want Wouter Goes leek de situatie onder controle te hebben.

Het uitkomen van de PEC Zwolle-doelman zorgde voor miscommunicatie, waar de Sloveense spits Leo Rimac van kon profiteren. Hij pikte de bal op en moest door De Graaff worden afgestopt, zodat hij niet op een leeg doel kon afstormen.

Tom de Graaff pakt een rode kaart
Scheidsrechter Jakob Sundberg twijfelde niet en deelde een directe rode kaart uit. Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger haalde vervolgens Devin Haen naar de kant om reservekeeper Niek Schiks te kunnen laten invallen.

Acht minuten na de rode kaart kwam Oranje alsnog op voorsprong: na voorbereidend werk van Ernest Poku schoof Gjivai Zechiël de bal binnen. Na twee gelijke spelen moet Nederland winnen van de hekkensluiter om nog zicht op het EK te houden. De wedstrijd wordt gespeeld in het Kooi Stadion in Leeuwarden en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Tom de Graaff

Tom de Graaff
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 20 jaar (10 dec. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
10
0
2024/2025
Jong Utrecht
22
0
2024/2025
Utrecht
0
0
2023/2024
Ajax
0
0

Meer info

