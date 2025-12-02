LIVE Eredivisie | Grim moet noodgedwongen wisselen bij Ajax, FC Groningen ongewijzigd

De overige 85 minuten van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld. Het duel werd zondagavond al na vijf minuten gestaakt door al het vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis wilde na een onderbreking het duel nog hervatten, maar toen er opnieuw vuurwerk op het veld gegooid werd besloot de arbiter definitief te staken. Het duel wordt afgewerkt in een leeg stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen!

Voor zowel Ajax als FC Groningen is een driepunter ontzettend belangrijk. De Amsterdammers zijn dramatisch in vorm; in de laatste vijf officiële duels werd er alleen een punt gepakt in eigen huis tegen sc Heerenveen, verder werd er enkel verloren. Met de noorderlingen treft Ajax een ploeg die er de laatste weken ook niet zo lekker meer in zit. Groningen wist al vier wedstrijden op rij niet te winnen.