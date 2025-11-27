Live voetbal 18

LIVE Europa League | Go Ahead in eigen huis op achterstand tegen sterk Stuttgart

Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
27 november 2025, 21:00   Bijgewerkt: 21:22

Go Ahead Eagles neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen VfB Stuttgart. Na knappe zeges tegen Panathinaikos en Aston Villa wil de ploeg van Melvin Boel ook de Duitsers het vuur aan de schenen leggen. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in De Adelaarshorst. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart.

LIVE Europa League: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart

2m geleden

21:40

40' - Afzwaaier Twigt

Smit ontsnapt aan de buitenspelval en Go Ahead rukt op richting het Stuttgart-doel. De bal komt uiteindelijk bij Twigt, wiens schot met links alle mogelijke vormen van richting mist en een meter of acht naast het doel van Nübel verdwijnt. 

5m geleden

21:37

🟨37' - Geel voor James (0-2)

Dean James komt hard in bij Chabot terwijl de bal al weg is en dat komt de linksback van Go Ahead op het eerste geel van de avond te staan.

6m geleden

21:36

⚽35' - Doelpunt Stuttgart (0-2)

Doelpunt! Go Ahead valt aan en geeft ruimte weg en daar profiteert Stuttgart optimaal van. Leweling ontsnapt aan zijn bewaker Dirksen, kapt vervolgens naar binnen en klopt De Busser met een laag schot in de korte hoek: 0-2. 

8m geleden

21:35

34' - Go Ahead meldt zich voorin (0-1)

Weer een uitbraakje van de Eagles, uiteindelijk komt Dirksen met een indraaiende voorzet die door Chabot wordt weggekopt. De volgende aanval levert een lage voorzet van Smit op Goudmijn op, maar ook daar zit een Stuttgart-verdediger tussen.

13m geleden

21:29

29' - Voorzet Goudmijn (0-1)

Go Ahead moet het hebben van een spaarzame counter, maar deze levert niets op omdat de voorzet van Goudmijn recht in de handen van Nübel belandt.

15m geleden

21:27

26' - Stuttgart deelt de lakens uit (0-1)

Stuttgart is vooralsnog heer en meester op het veld, wat op zich ook niet zo vreemd is met Duits internationals als Nübel, Mittelstädt, Stiller, Undav en Leweling in de ploeg. 

18m geleden

21:24

23' - De Busser heeft 'm (0-1)

Een voorzet van El Khannouss dreigt gevaar te stichten bij de tweede paal, maar De Busser heeft 'm met enige moeite klem. De volgende aanval levert weer een hachelijk moment op, maar de Belg hoeft nog geen tweede tegengoal te incasseren.

21m geleden

21:21

⚽20' - Doelpunt Stuttgart (0-1)

Dan wordt het toch 0-1. Rahmouni verspeelt de bal, waarna Stuttgart in drie passes voor het doel staat en Leweling de openingstreffer in de verre hoek kan prikken.

26m geleden

21:16

16' - Redding De Busser (0-0)

In de tegenstoot legt Dirksen het af tegen Leweling, maar De Busser brengt redding op diens schot. 

26m geleden

21:16

15' - Buitenspel (0-0)

Pfff, James staat vrij duidelijk buitenspel maar de arbitrage laat nog zo'n beetje een halve minuut doorspelen voordat er alsnog gefloten wordt. 

30m geleden

21:13

12' - Schot Rahmouni gekraakt (0-0)

De corner van James wordt door Stuttgart weggekopt, waarna Rahmouni de afvallende bal richting het doel vuurt. Zijn schot wordt geblokt. 

31m geleden

21:11

10' - Mooie actie Goudmijn (0-0)

Goudmijn legt zijn tegenstander fraai in de luren bij de zijlijn, maar het vervolg is niet goed - zijn pass bereikt Smit niet. De spits sleept er even later wel de eerste corner voor Go Ahead uit.

33m geleden

21:09

9' - Counter Go Ahead smoort (0-0)

Rahmouni probeert de diepgaande James te bedienen, maar Jeltsch zit ertussen en zo smoort deze counter van Go Ahead. 

35m geleden

21:07

7' - Kopballetje Mittelstädt (0-0)

Assignon geeft voor vanaf rechts, maar gehinderd door Deijl komt de mee opgekomen linksback Mittelstädt tot een slappe kopbal, geen probleem voor De Busser.

37m geleden

21:05

5' - Ingreep Meulensteen (0-0)

Meulensteen zit er goed tussen in de zestien en voorkomt dat Stiller het doel onder vuur kan nemen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Go Ahead - Stuttgart

Go Ahead Eagles
21:00
VfB Stuttgart
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

