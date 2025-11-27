LIVE Europa League | Go Ahead in eigen huis op achterstand tegen sterk Stuttgart

Go Ahead Eagles neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen VfB Stuttgart. Na knappe zeges tegen Panathinaikos en Aston Villa wil de ploeg van Melvin Boel ook de Duitsers het vuur aan de schenen leggen. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in De Adelaarshorst. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart.

LIVE Europa League: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart Sorteer op: Laatste Oudste 40' - Afzwaaier Twigt Smit ontsnapt aan de buitenspelval en Go Ahead rukt op richting het Stuttgart-doel. De bal komt uiteindelijk bij Twigt, wiens schot met links alle mogelijke vormen van richting mist en een meter of acht naast het doel van Nübel verdwijnt. 🟨37' - Geel voor James (0-2) Dean James komt hard in bij Chabot terwijl de bal al weg is en dat komt de linksback van Go Ahead op het eerste geel van de avond te staan. ⚽35' - Doelpunt Stuttgart (0-2) BREAKING Doelpunt! Go Ahead valt aan en geeft ruimte weg en daar profiteert Stuttgart optimaal van. Leweling ontsnapt aan zijn bewaker Dirksen, kapt vervolgens naar binnen en klopt De Busser met een laag schot in de korte hoek: 0-2. 34' - Go Ahead meldt zich voorin (0-1) Weer een uitbraakje van de Eagles, uiteindelijk komt Dirksen met een indraaiende voorzet die door Chabot wordt weggekopt. De volgende aanval levert een lage voorzet van Smit op Goudmijn op, maar ook daar zit een Stuttgart-verdediger tussen. 29' - Voorzet Goudmijn (0-1) Go Ahead moet het hebben van een spaarzame counter, maar deze levert niets op omdat de voorzet van Goudmijn recht in de handen van Nübel belandt. 26' - Stuttgart deelt de lakens uit (0-1) Stuttgart is vooralsnog heer en meester op het veld, wat op zich ook niet zo vreemd is met Duits internationals als Nübel, Mittelstädt, Stiller, Undav en Leweling in de ploeg. 23' - De Busser heeft 'm (0-1) Een voorzet van El Khannouss dreigt gevaar te stichten bij de tweede paal, maar De Busser heeft 'm met enige moeite klem. De volgende aanval levert weer een hachelijk moment op, maar de Belg hoeft nog geen tweede tegengoal te incasseren. ⚽20' - Doelpunt Stuttgart (0-1) BREAKING Dan wordt het toch 0-1. Rahmouni verspeelt de bal, waarna Stuttgart in drie passes voor het doel staat en Leweling de openingstreffer in de verre hoek kan prikken. 16' - Redding De Busser (0-0) In de tegenstoot legt Dirksen het af tegen Leweling, maar De Busser brengt redding op diens schot. 15' - Buitenspel (0-0) Pfff, James staat vrij duidelijk buitenspel maar de arbitrage laat nog zo'n beetje een halve minuut doorspelen voordat er alsnog gefloten wordt. 12' - Schot Rahmouni gekraakt (0-0) De corner van James wordt door Stuttgart weggekopt, waarna Rahmouni de afvallende bal richting het doel vuurt. Zijn schot wordt geblokt. 10' - Mooie actie Goudmijn (0-0) Goudmijn legt zijn tegenstander fraai in de luren bij de zijlijn, maar het vervolg is niet goed - zijn pass bereikt Smit niet. De spits sleept er even later wel de eerste corner voor Go Ahead uit. 9' - Counter Go Ahead smoort (0-0) Rahmouni probeert de diepgaande James te bedienen, maar Jeltsch zit ertussen en zo smoort deze counter van Go Ahead. 7' - Kopballetje Mittelstädt (0-0) Assignon geeft voor vanaf rechts, maar gehinderd door Deijl komt de mee opgekomen linksback Mittelstädt tot een slappe kopbal, geen probleem voor De Busser. 5' - Ingreep Meulensteen (0-0) Meulensteen zit er goed tussen in de zestien en voorkomt dat Stiller het doel onder vuur kan nemen. Laad meer