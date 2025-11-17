Livestream: kijk hier gratis naar de wedstrijd Nederland - Litouwen

Het Nederlands elftal sluit maandagavond de WK-kwalificatiecampagne af met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam kan Oranje zich definitief verzekeren van deelname aan het WK van 2026. De NOS zendt het duel live uit via een livestream en op televisie. De livestream is te vinden in dit artikel.

De aftrap tussen Nederland en Litouwen staat gepland voor 20.45 uur. Het is pas de tweede keer dat beide landen tegenover elkaar staan. In september won Oranje in Vilnius nipt met 2-3, dankzij treffers van Memphis Depay (2) en Quinten Timber.

De Portugese arbiter Antonio Nobre Godinho is door de UEFA aangewezen om de wedstrijd in goede banen te leiden. Hij floot niet eerder een duel van het Nederlands elftal.

Livestream Nederland - Litouwen

De wedstrijd is maandagavond live te volgen via NOS.nl en de NOS-app. De televisie-uitzending begint om 20.15 uur op NPO 3 met de voorbeschouwing; de wedstrijd zelf is vanaf 20.45 uur live te zien op NPO 1. Daarna volgt op dezelfde zender een uitgebreide nabeschouwing met analyses en interviews.

Op NPO Radio 1 doet Langs de Lijn En Omstreken verslag. Voor blinden en slechtzienden is er een speciale audiodescriptie beschikbaar op NPO 1 Extra (kanaal 81). Ook is de wedstrijd te volgen in ons eigen liveblog.

De stand in Groep G

Oranje begint de avond met 17 punten uit 7 wedstrijden en heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie. Polen volgt met 14 punten, maar het doelsaldo spreekt duidelijk in het voordeel van Nederland: +19 tegen +6. Daardoor is zelfs een nederlaag waarschijnlijk genoeg om de eerste plek veilig te stellen.