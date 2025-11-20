Podcast | ‘Peter Bosz niet geschikt voor het bondscoachschap’

In een nieuwe aflevering van FCUpdate Extra Tijd bespreken presentator Sander Kamphof en FCUpdate-redacteur Mingus Niesten de laatste ontwikkelingen in de voetballerij. Oranje plaatst zich voor het WK, maar welk cijfer krijgt Koeman en wordt Peter Bosz misschien wel de volgende bondscoach? Verder gaat het vizier vooruit op een nieuw Eredivisie-weekend. Is Feyenoord - NEC het zwaarste affiche voor de traditionele top drie clubs en voor welke ploegen wordt het een onmogelijke zaak om zich te handhaven in Europa? Je hoort het allemaal in de nieuwe podcast van FCUpdate!

Het Nederlands elftal plaatste zich afgelopen week na een gelijkspel bij Polen (1-1) en een zege op Litouwen (4-0) voor het WK van komende zomer. Sander en Mingus blikken terug op de kwalificatiereeks, waarvoor Koeman een 6,5 krijgt. “Hij heeft met Nederland het WK gehaald, maar dat mag je van tevoren wel verwachten in zo’n poule”, stelt Mingus.

Of Koeman ook na het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten nog bondscoach is, is nog niet zeker. Bosz, die een aflopend contract bij PSV heeft, wordt genoemd als kandidaat om de huidige bondscoach op te volgen. “Een goede trainer, maar ik weet niet of zijn manier van spelen geschikt is voor het bondscoachschap”, uit Mingus zijn twijfel.

Tot slot gaat na al het interlandvoetbal de Eredivisie weer verder. PSV gaat op zaterdag op bezoek bij NAC Breda. Weet de koploper de goede vorm door te trekken? Daarna ontvangt Ajax Excelsior in Amsterdam en hoopt het zich te kunnen revancheren voor alle slechte resultaten voor de break. Op zondag wil ook Feyenoord revanche nemen voor de nederlaag bij Go Ahead Eagles van twee weken eerder, als NEC op bezoek komt in De Kuip.

Bekijk en beluister de volledige podcast hieronder: