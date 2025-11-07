Peter Bosz heeft vrijdag tekst en uitleg gegeven bij het interview dat midweeks gaf na het Champions League-duel bij Olympiakos Piraeus (1-1). De Amerikaan zei daarin dat er 'achter de schermen veel dingen gebeuren die jullie niet zien' en dat er 'veel dingen zijn die ik niet kan delen', maar bedoelde daar volgens zijn trainer niets negatiefs mee.

De 22-jarige Pepi moet bij PSV de afgelopen weken genoegen nemen met een rol als tweede spits. De Amerikaan is na het vertrek van Luuk de Jong weliswaar officieel eerste keus, maar raakte eind september in het uitduel bij Excelsior (1-2 winst) geblesseerd. Omdat ook Myron Boadu in de lappenmand zat opteerde Bosz ervoor om middenvelder Guus Til in de punt van de aanval te posteren, een keuze die prima uitpakte. Til mocht daarom dinsdag ook in Griekenland starten, Pepi viel een halfuur voor tijd in en tekende in blessuretijd voor de treffer die PSV uiteindelijk een punt opleverde.

Na de wedstrijd verscheen Pepi voor de camera's van Ziggo Sport en werd hem gevraagd naar zijn huidige situatie bij PSV. “Natuurlijk is het niet makkelijk”, reageerde de 22-jarige aanvaller. “Er gebeuren veel dingen achter de schermen die jullie niet zien en er zijn veel dingen die ik niet kan delen. Het is dus niet makkelijk om gewoon rustig te blijven, maar uiteindelijk moet ik hiermee omgaan. Ik denk dat ik dat goed doe", sprak Pepi.

Bosz komt vrijdag terug op de manier waarop Pepi zich drie dagen eerder uitdrukte. "Ik kan me voorstellen dat als je dat ‘achter de schermen’ zwart op wit ziet staan, dat je denkt dat er van alles aan de hand is en dat het negatief is", wordt de trainer geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Maar wat hij bedoeld heeft te zeggen, is dat men achter de schermen met hem bezig is. Om over trainingsbelasting te praten, over speelminuten, over optrainen. Dat speelde zich achter de schermen af, waar niemand weet van heeft. Want wij trainen besloten", aldus Bosz.

De uitspraken van Pepi werden door veel media, inclusief FCUpdate opgepikt. Bosz snapt dat lezers iets heel anders kunnen denken bij het zien van de uitlatingen van zijn spits: "Ik begrijp dat als deze kop eruit wordt gelicht, de eerste indruk zo kan zijn dat er iets aan de hand is. Ik snap dat dat een negatieve weerklank kan hebben, maar we werken er achter de schermen aan om hem weer topfit te krijgen. Daar gaat het om", benadrukt de trainer.