was dinsdagavond belangrijk voor PSV met de gelijkmaker diep in blessuretijd op bezoek bij Olympiakos (1-1). De spits moest in Griekenland weer op de bank beginnen. Daar heeft hij het niet makkelijk mee, zo vertelt hij bij Ziggo Sport. De Amerikaan wil echter niet naar buiten brengen wat er achter de schermen gebeurt.

De laatste basisplaats van Pepi is alweer een tijdje geleden. De spits stond op 27 september op bezoek bij Excelsior aan de aftrap, maar toen moest hij zich na ruim een halfuur met een blessure laten vervangen. Guus Til nam zijn rol in de punt van de aanval over en deed dat met verve. Daardoor zag Peter Bosz geen reden om hier een wijziging in door te voeren, ook niet met Pepi fit genoeg om te starten.

Na afloop van het duel bij Olympiakos wordt Pepi gevraagd naar de situatie. “Natuurlijk is het niet makkelijk”, begint de 22-jarige aanvaller. “Er gebeuren veel dingen achter de schermen die jullie niet zien en er zijn veel dingen die ik niet kan delen”, stelt hij. “Het is dus niet makkelijk om gewoon rustig te blijven, maar uiteindelijk moet ik hiermee omgaan. Ik denk dat ik dat goed doe.”

De afgelopen tijd heeft Pepi regelmatig met Bosz gesproken over zijn rol in het team. “Natuurlijk zijn er gesprekken doordeweeks en soms spreken we een-op-een. Maar ik moet het doen met de keuze die hij maakt en me voorbereiden”, toont hij zich strijdbaar.

In de studio merkt Boudewijn Zenden op dat Pepi zich nu net als vorig seizoen ontpopt tot supersub. “Dat wil hij natuurlijk niet. Je hoort aan alles wat hij eigenlijk niet zegt dat hij het liefst gewoon wil spelen en de vaste spits wil zijn.”