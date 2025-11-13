Salah-Eddine zingt in het Nederlands bij Marokkaanse ploeg, Saibari moet hard lachen

heeft zijn eerste dagen bij de nationale ploeg van Marokko niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De 23-jarige linksback, dit seizoen door AS Roma verhuurd aan PSV, werd voor het eerst opgeroepen voor de Atlasleeuwen en mocht meteen het traditionele ritueel ondergaan: zingen voor de hele groep. Hij koos voor een Nederlandstalig nummer en kreeg andere Nederlands-Marokkaanse ploeggenoten aan het lachen.

De Amsterdammer, die vorige maand definitief koos voor een interlandloopbaan bij Marokko, ging voor de rap ‘Het Is een Feit’ van Broederliefde. Salah-Eddine probeerde zijn lach in te houden tijdens het zingen, terwijl ploeggenoten Ismael Saibari, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat al lachend stonden te filmen langs de kant. Met Saibari speelt Salah-Eddine dit seizoen samen bij PSV.

Artikel gaat verder onder video

De verdediger, die deze periode werd geselecteerd ten koste van Souffian El Karouani, heeft het naar zijn zin bij de Marokkaanse selectie. Marokko is al geplaatst voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waardoor bondscoach Walid Regragui deze interlandperiode ruimte heeft om te experimenteren en debutanten te testen.

Marokko speelt deze week twee oefenduels: vrijdag tegen Mozambique en vier dagen later tegen Oeganda. In een van die wedstrijden kan Salah-Eddine zijn officiële debuut maken.

Bekijk de beelden hieronder.