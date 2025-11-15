Live voetbal 2

Steijn niet volledig tevreden met start bij Feyenoord

Feyenoord-speler Sem Steijn
Foto: © Imago
15 november 2025, 14:49

Sem Steijn is niet volledig tevreden met zijn start bij Feyenoord, zo laat hij weten in City Trip op Feyenoord ONE. De aanvallende middenvelder loopt voor op zijn persoonlijke gemiddelde qua goals en assists, maar is ervan overtuigd dat hij nog beter kan.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer tien miljoen euro aan FC Twente om Steijn over te nemen. Daarmee versterkten de Rotterdammers zich met de topscorer van afgelopen Eredivisieseizoen. In zijn eerste maanden in De Kuip kwam de middenvelder in zestien officiële duels in actie, waarin hij zes keer scoorde en een assist gaf.

Hoewel dat voor een middenvelder goede cijfers zijn, is zijn honger nog niet gestild. “Uiteindelijk ben ik nooit tevreden”, stelt Steijn. “Maar je kan een slechtere start hebben als je nieuw bent bij een club.” De aanvoerder van de Rotterdammers geeft aan dat hij wel boven zijn persoonlijke gemiddelde staat. “Maar ik denk dat er veel meer in zit en ik kan veel belangrijker zijn. Ik merk dat het met de week beter gaat en dat geeft vertrouwen en dat maakt het nog leuker, je wordt gretiger. Ik ben niet tevreden, maar het had ook minder gekund”, herhaalt hij.

Al in zijn eerste officiële wedstrijd voor Feyenoord, in het heenduel van de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe (2-1 winst), droeg Steijn de aanvoerdersband. “Ik ervaar dat als iets positiefs, maar moest er wel even aan wennen”, vertelt hij daarover. In de jeugd is hij wel aanvoerder geweest, maar de middenvelder merkt op dat dat toch anders is dan in het eerste. “I﻿k probeer vooral als aanvoerder mezelf te blijven, dat is ook de reden dat ik ervoor gekozen ben. We hebben een hele leuke groep en ik ga elke dag met plezier naar Feyenoord.”

1 reactie
Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
6
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

