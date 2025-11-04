Bert Maalderink, de bekende verslaggever van Studio Sport, heeft in een recent interview met het Algemeen Dagblad openhartig gesproken over zijn leven met multiple sclerose (MS). De ziekte heeft een grote impact heeft op zijn dagelijks leven en werk en heeft hem gedwongen na te denken over zijn toekomst als verslaggever.

De diagnose MS kwam als een schok voor Maalderink, die ook nog eens kampt met hartfalen na een recent hartinfarct. De combinatie van deze gezondheidsproblemen maakt zijn leven een stuk zwaarder. Zo kan hij zijn lichaam niet meer blootstellen aan fel licht en warmte. Dat maakt zijn werk een stuk lastiger. "Een interviewtje doen na een race gaat nog. Maar daarnaast ook een reportage maken? Lukt niet meer. 's Zomers een eindtoernooi voetbal verslaan? Onmogelijk." Toch is hij vooralsnog niet van plan om te stoppen met zijn werk als sportverslaggever.

Maalderink wil niet uit medelijden naar Olympische Spelen

“Begin komend jaar versla ik de Olympische Spelen. Nou ja, op voorwaarde dan dat ik goed ben. Dat mijn lichaam het aankan”, zegt Maalderink in het interview. De interviewer wil absoluut niet dat de NOS hem uit medelijden naar Milaan stuurt om de Spelen te verslaan. "Dan blijf ik liever thuis. Ik hoef geen aanwijsplek, ik wil mezelf kwalificeren. En wat daarna volgt, zien we dan wel weer. Als ik komend jaar moet stoppen met werken, en die kans is groot, dan heb ik daar vrede mee. Het is wat het is."

Milder in interviews

Maalderink stond altijd bekend om zijn scherpe interviews, maar daar is hij inmiddels wat milder in geworden. "Ik ben ouder geworden. En daardoor misschien wat milder", legt hij uit. "Ik was altijd wel van het gedoe als interviewer. Vind gedoe nog steeds leuk, trouwens.In die zin heb ik tijdens mijn loopbaan het geluk gehad met mijn gesprekspartners." Zo noemt hij schaatsers Ireen Wüst, Sven Kramer en Kjeld Nuis als voorbeelden van sporters met wie je 'op een leuke manier' gedoe kunt krijgen. "Ze dagen jou als vragensteller net zo uit als jij hen. Wesley Sneijder is er ook zo een. Hem als aanvoerder van het Nederlands elftal interviewen was een feest, juist omdat hij altijd een verhaal had."

Tegenwoordig is dat heel anders in het voetbal, zo ziet Maalderink. "Wat dat betreft mis ik het voetbal-verslaan geen moment. Wat zegt Virgil van Dijk nou na een wedstrijd? Niet veel. En dat is dan de aanvoerder van Liverpool...", zegt de balende verslaggever. Volgens hem moet een interview juist prikkelend zijn, iets wat hij zelf altijd heeft geprobeerd. "Ik ga, merk ik, alleen wel steeds vaker gevechten uit de weg. Denk nu eerder: ‘Ach, laat ik deze ruzie maar vermijden.’ Nou, ruzie krijgen interesseerde me vroeger geen klap. Het echte rebelse is er wel een beetje uit dus, ja. Dat heeft te maken met mijn leeftijd. Het staat los van mijn ziekte", besluit hij.