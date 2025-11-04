Sterfgeval slaat als een bom in bij Cambuur: 'Deze overwinning is voor Edwin'

Live voetbal

Foto: © ESPN
4 november 2025, 15:53   Bijgewerkt: 16:20

De selectie van SC Cambuur is in mineur: de moeder van assistent-trainer Edwin de Graaf overleed vrijdagavond. De KKD-club boekte wel een overwinning (Jong Ajax werd met 4-1 verslagen) en die werd aan de assistent opgedragen.

Tegenover Leeuwarder Courant doet De Jong zijn verhaal. "Vrijdagochtend tijdens de training voor het duel met Jong Ajax werd hij (De Graaf, red.) een aantal keer gebeld met slecht nieuws over zijn moeder," vertelt de aangeslagen trainer. "Vrijdagavond is ze al overleden." De Graaf was dan ook niet aanwezig bij het duel van zaterdagavond.

De trainer merkte dat het nieuws ook bij zijn spelersgroep voor een bedrukte sfeer zorgde. "Dat slaat dan in als een bom, hè." Voorafgaand aan het duel met Jong Ajax besprak de Cambuur-selectie dat de wedstrijd gewonnen moest worden voor De Graaf. "Mooi dat het gelukt is", reageert De Jong nog. "Deze overwinning is voor Edwin."

Cambuur staat na veertien wedstrijden op een tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper ADO Den Haag staat zeven punten voor én heeft nog een wedstrijd tegoed. Nummer drie, Roda JC, heeft 26 punten en daarmee een achterstand van vier punten op Cambuur. Jong Ajax, zou, in een seizoen zonder strafpunten voor Vitesse, op de laatste plek van de KKD bungelen.

