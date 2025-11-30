Live voetbal 10

Teruglezen: zo rekende PSV zondagmiddag af met FC Volendam

PSV - FC Volendam
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Redactie FCUpdate
30 november 2025, 14:06

PSV neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Volendam. De Eindhovenaren zitten in een goede flow, nadat er afgelopen cijfers met liefst 1-4 werd gewonnen op bezoek bij Liverpool, terwijl de bezoekers in de afgelopen twee duels vier punten wisten te pakken. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - FC Volendam.

LIVE Eredivisie: PSV - FC Volendam

Sorteer op:

2u geleden

14:05

Afgelopen: PSV - FC Volendam (3-0)

Bajraktarevic schiet nog naast en dan is het gebeurd: PSV boekt de achtste Eredivisiezege op rij en verslaat Volendam met 3-0.

2u geleden

14:04

90+1 - Blessuretijd loopt (3-0)

PSV kreeg nog een goede kans op een vierde goal, maar kwam in de volle zestien niet tot een schot. De twee minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan.

2u geleden

14:00

88' - Kans Bajraktarevic (3-0)

Goed schot van Bajraktarevic, maar Van Oevelen met een dito redding.

2u geleden

13:58

🔄86' - Laatste wissel Volendam

Voor Payne zit het erop, de rechtsback van Volendam wordt gewisseld en afgelost door Ugwu.

2u geleden

13:57

85' - Weer Oehlers (3-0)

Volendam komt er weer uit met Oehlers, maar die mikt de bal naast.

2u geleden

13:52

80' - Uitstekende bal Kovar

Prima opening van Kovar op Driouech, maar Amevor glijdt de PSV-invaller goed van de bal. 

2u geleden

13:48

76' - Schot Oehlers (3-0)

Oehlers mikt van afstand wél tussen de palen, maar Kovar brengt zonder al te veel moeite redding.

2u geleden

13:47

75' - Wild schot Leliendal (3-0)

Als Volendam het nog spannend wil maken dan moet het snel wat terugdoen. Leliendal krijgt ook een kansje, maar schiet vanaf randje zestien wild over.

2u geleden

13:45

🔄 73' - Dubbele wissel PSV (3-0)

Bij PSV gaan Saibari en Mauro eruit, voor hen komen Sildillia en Flamingo in de ploeg. 

2u geleden

13:44

🔄72' - Dubbele wissel Volendam (3-0)

Henk Veerman en Yah gaan eruit bij Volendam, voor hen in de plaats Oehlers en Mbuyamba.

2u geleden

13:43

70' - Tempo zakt (3-0)

Het heilige vuur lijkt aan beide kanten wat te ontbreken, waardoor het tempo op het veld wat terugzakt.

3u geleden

13:39

67' - Daar is Mühren (3-0)

Aan de overkant duikt Mühren ineens op in de zestien, maar Kovar is attent. 

3u geleden

13:38

66' - Kansje Wanner (3-0)

Boadu legt vanaf links terug op Wanner, maar diens schot wrodt geblokt. Wanner blijft naast het doel even aangeslagen liggen, maar kan verder. Had hij wel gescoord dan was er overigens een streep door zijn treffer gegaan: de vlag gaat alsnog omhoog voor buitenspel van Boadu. 

3u geleden

13:36

63' - PSV neemt geen risico (3-0)

Veerman leek aan te geven dat hij wel door kon spelen, maar PSV gaat bij deze stand - begrijpelijk - geen risico's nemen. 

3u geleden

13:34

🔄61' - Meerdere wissels (3-0)

Bij PSV gaan Til en Veerman eruit, voor hen in de plaats komen Driouech en Boadu erbij. Ook Kruys voert een dubbele wissel door: Mühren en Kökçü vervangen Descotte en Kuwas.

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Spandoek NEC

Zelden vertoond: NEC-supporters schilderen spandoek tijdens (!) wedstrijd

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard

Ihattaren loopt leeg over ploeggenoten: ‘Dan begrijp je het niet, hoor’

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Mohamed Ihattaren

Ihattaren maakt grote indruk: ‘Jij hoort niet bij Fortuna thuis’

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
0 1 reactie
Reageren
1 reactie

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
290 Reacties
1.160 Dagen lid
908 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een vreselijke, irritante verslaggever

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
290 Reacties
1.160 Dagen lid
908 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een vreselijke, irritante verslaggever

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Volendam

PSV
3 - 0
FC Volendam
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
14
13
24
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel