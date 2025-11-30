Teruglezen: zo rekende PSV zondagmiddag af met FC Volendam

PSV neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Volendam. De Eindhovenaren zitten in een goede flow, nadat er afgelopen cijfers met liefst 1-4 werd gewonnen op bezoek bij Liverpool, terwijl de bezoekers in de afgelopen twee duels vier punten wisten te pakken. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - FC Volendam.

LIVE Eredivisie: PSV - FC Volendam Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen: PSV - FC Volendam (3-0) Bajraktarevic schiet nog naast en dan is het gebeurd: PSV boekt de achtste Eredivisiezege op rij en verslaat Volendam met 3-0. 90+1 - Blessuretijd loopt (3-0) PSV kreeg nog een goede kans op een vierde goal, maar kwam in de volle zestien niet tot een schot. De twee minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan. 88' - Kans Bajraktarevic (3-0) Goed schot van Bajraktarevic, maar Van Oevelen met een dito redding. 🔄86' - Laatste wissel Volendam Voor Payne zit het erop, de rechtsback van Volendam wordt gewisseld en afgelost door Ugwu. 85' - Weer Oehlers (3-0) Volendam komt er weer uit met Oehlers, maar die mikt de bal naast. 80' - Uitstekende bal Kovar Prima opening van Kovar op Driouech, maar Amevor glijdt de PSV-invaller goed van de bal. 76' - Schot Oehlers (3-0) Oehlers mikt van afstand wél tussen de palen, maar Kovar brengt zonder al te veel moeite redding. 75' - Wild schot Leliendal (3-0) Als Volendam het nog spannend wil maken dan moet het snel wat terugdoen. Leliendal krijgt ook een kansje, maar schiet vanaf randje zestien wild over. 🔄 73' - Dubbele wissel PSV (3-0) Bij PSV gaan Saibari en Mauro eruit, voor hen komen Sildillia en Flamingo in de ploeg. 🔄72' - Dubbele wissel Volendam (3-0) Henk Veerman en Yah gaan eruit bij Volendam, voor hen in de plaats Oehlers en Mbuyamba. 70' - Tempo zakt (3-0) Het heilige vuur lijkt aan beide kanten wat te ontbreken, waardoor het tempo op het veld wat terugzakt. 67' - Daar is Mühren (3-0) Aan de overkant duikt Mühren ineens op in de zestien, maar Kovar is attent. 66' - Kansje Wanner (3-0) Boadu legt vanaf links terug op Wanner, maar diens schot wrodt geblokt. Wanner blijft naast het doel even aangeslagen liggen, maar kan verder. Had hij wel gescoord dan was er overigens een streep door zijn treffer gegaan: de vlag gaat alsnog omhoog voor buitenspel van Boadu. 63' - PSV neemt geen risico (3-0) Veerman leek aan te geven dat hij wel door kon spelen, maar PSV gaat bij deze stand - begrijpelijk - geen risico's nemen. 🔄61' - Meerdere wissels (3-0) Bij PSV gaan Til en Veerman eruit, voor hen in de plaats komen Driouech en Boadu erbij. Ook Kruys voert een dubbele wissel door: Mühren en Kökçü vervangen Descotte en Kuwas. Laad meer