Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar. De Rotterdammers steken in beroerde vorm, met vijf nederlagen in de laatste zes officiële duels. De tegenstander uit Velsen-Zuid wist in de laatste drie duels, tegen Excelsior, FC Twente en FC Utrecht, telkens een punt te pakken. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het BUKO Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Telstar - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: Telstar - Feyenoord 90+8' - Einde wedstrijd (1-2) BREAKING Feyenoord trekt de overwinning over de streep: 1-2. Eindelijk weer een overwinning voor de Rotterdammers, na vier opeenvolgende nederlagen 90+6' - Minuutje extra (1-2) Van der Eijk voegt een minuut extra toe aan de blessuretijd. 90+4' - Nog geen grote kansen in blessuretijd (1-2) Telstar hoopt nog op dat ene moment. Een kans op de 2-2 is er nog niet geweest. 90+2' - Feyenoord overleeft corner (1-2) Feyenoord houdt voorlopig stand: een corner wordt weggewerkt. Telstar blijft aanzetten en heeft nog vier minuten. 90' - Zes minuten blessuretijd (1-2) De arbitrage telt zes minuten aan extra tijd op. 90' - De goal telt! (1-2) Geen buitenspel. Telstar vindt de aansluiting. ⚽ 89' - Goal Telstar! (1-2) BREAKING Goal! Wordt het dan toch nog spannend? Telstar komt op 1-2. Tejan schiet van dichtbij binnen, maar er moet nog worden beoordeeld of hij buitenspel staat. 88' - Telstar meldt zich weer eens (0-2) Een goede aanval van Telstar na een mooie opening van Offerhaus, maar Feyenoord werkt de bal weg. Een corner volgt, maar ook die wordt weggehaald door de verdediging van Feyenoord. 🔄84' - Wissel Telstar (0-2) Voor Neville Nwankwo zit het erop, Koswal komt er voor hem bij. 83' - Kans Hadj Moussa (0-2) De ruimtes worden groter en dat leidt tot kansen voor Feyenoord. Hadj Moussa krijgt er eentje, maar schiet tegen Steijn op. 🔄 82' - Dubbele wissel Feyenoord (0-2) Valente gaat er inderdaad uit, voor hem in de plaats komt Steijn. Ook Ueda mag naar de kant om plaats te maken voor een Eredivisiedebutant: Shaqueel van Persie. 79' - Valente heeft last (0-2) Valente is geblesseerd en moet verzorgd worden. De middenvelder komt nog wel even terug in het veld maar lijkt zo vervangen te gaan worden. 77' - Kolderiek moment (0-2) Van der Eijk oogst eindelijk applaus, maar niet zoals hij gewild zou hebben. De arbiter struikelt, wat door luid gejuich wordt begroet. 77' - Nwankwo schiet (0-2) Nwankwo komt tot een schot, maar mikt 'm hoog over. 76' - Meevoetballen is een vak (0-2) Beide keepers moeten zich even met de voeten laten zien. Koeman kapt een instormende Feyenoorder gewaagd uit en heeft een prima voortzetting in huis. Aan de andere kant schiet Wellenreuther de bal wild over de zijlijn, best een verschil tussen beide doelmannen dus.