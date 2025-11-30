Live voetbal 11

Teruglezen: zo won Feyenoord eindelijk weer een officiële wedstrijd

Telstar - Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
30 november 2025, 14:30

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar. De Rotterdammers steken in beroerde vorm, met vijf nederlagen in de laatste zes officiële duels. De tegenstander uit Velsen-Zuid wist in de laatste drie duels, tegen Excelsior, FC Twente en FC Utrecht, telkens een punt te pakken. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het BUKO Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Telstar - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: Telstar - Feyenoord

2u geleden

16:25

90+8' - Einde wedstrijd (1-2)

Feyenoord trekt de overwinning over de streep: 1-2. Eindelijk weer een overwinning voor de Rotterdammers, na vier opeenvolgende nederlagen

2u geleden

16:23

90+6' - Minuutje extra (1-2)

Van der Eijk voegt een minuut extra toe aan de blessuretijd. 

2u geleden

16:21

90+4' - Nog geen grote kansen in blessuretijd (1-2)

Telstar hoopt nog op dat ene moment. Een kans op de 2-2 is er nog niet geweest. 

2u geleden

16:19

90+2' - Feyenoord overleeft corner (1-2)

Feyenoord houdt voorlopig stand: een corner wordt weggewerkt. Telstar blijft aanzetten en heeft nog vier minuten. 

2u geleden

16:17

90' - Zes minuten blessuretijd (1-2)

De arbitrage telt zes minuten aan extra tijd op. 

2u geleden

16:17

90' - De goal telt! (1-2)

Geen buitenspel. Telstar vindt de aansluiting. 

2u geleden

16:16

⚽ 89' - Goal Telstar! (1-2)

Goal! Wordt het dan toch nog spannend? Telstar komt op 1-2. Tejan schiet van dichtbij binnen, maar er moet nog worden beoordeeld of hij buitenspel staat.

2u geleden

16:15

88' - Telstar meldt zich weer eens (0-2)

Een goede aanval van Telstar na een mooie opening van Offerhaus, maar Feyenoord werkt de bal weg. Een corner volgt, maar ook die wordt weggehaald door de verdediging van Feyenoord.

2u geleden

16:11

🔄84' - Wissel Telstar (0-2)

Voor Neville Nwankwo zit het erop, Koswal komt er voor hem bij.

2u geleden

16:10

83' - Kans Hadj Moussa (0-2)

De ruimtes worden groter en dat leidt tot kansen voor Feyenoord. Hadj Moussa krijgt er eentje, maar schiet tegen Steijn op. 

2u geleden

16:09

🔄 82' - Dubbele wissel Feyenoord (0-2)

Valente gaat er inderdaad uit, voor hem in de plaats komt Steijn. Ook Ueda mag naar de kant om plaats te maken voor een Eredivisiedebutant: Shaqueel van Persie. 

3u geleden

16:07

79' - Valente heeft last (0-2)

Valente is geblesseerd en moet verzorgd worden. De middenvelder komt nog wel even terug in het veld maar lijkt zo vervangen te gaan worden.

3u geleden

16:06

77' - Kolderiek moment (0-2)

Van der Eijk oogst eindelijk applaus, maar niet zoals hij gewild zou hebben. De arbiter struikelt, wat door luid gejuich wordt begroet. 

3u geleden

16:05

77' - Nwankwo schiet (0-2)

Nwankwo komt tot een schot, maar mikt 'm hoog over. 

3u geleden

16:04

76' - Meevoetballen is een vak (0-2)

Beide keepers moeten zich even met de voeten laten zien. Koeman kapt een instormende Feyenoorder gewaagd uit en heeft een prima voortzetting in huis. Aan de andere kant schiet Wellenreuther de bal wild over de zijlijn, best een verschil tussen beide doelmannen dus.

3 reacties

Telstar hoopt op een gelijk spel natuurlijk, maar is kansloos. Feyenoord in de sterkste opstelling, misschien links voor niet

Ueda maakt het verschil lollll. Eigen doelpunt!!!

@jerommeke1973 is terecht weer gecorrigeerd

Telstar - Feyenoord

Telstar
1 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
14
13
24
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

