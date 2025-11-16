Pierre van Hooijdonk is een van de meest besproken analisten van Nederland. De oud-international neemt doorgaans geen blad voor de mond en is daardoor ook vaak een mikpunt van kritiek. Dat deert hem echter niet.

Sinds jaar en dag is Van Hooijdonk al de vaste analist bij de NOS, waar hij scherpe zijn meningen tentoonspreidt. Dat zorgt voor flink wat discussie, onder meer op social. Toch doet het de voormalig Oranje-international niet veel. "Het internet beïnvloedt mij 0,0000”, vertelt Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad, waarna hij er nog een paar nullen aan toevoegt.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk begrijpt dat de impact van social media op huidige voetballers anders is. Daar is ook een rol weggelegd voor de media, zo stelt de 55-jarige analist. "Journalisten zeggen ook: op sociale media staat dit en dat. Dan geef je die groep aandacht, maar wat zijn de aantallen dan? In principe praat je over niks. Dat is de stem van het volk helemaal niet", gaat hij verder.

Wel weet de oud-voetballer dat als hij zondagavond iets zegt bij Studio Voetbal wat er de volgende dag online zal staan over hem. "De context ligt vaak een stukje verderop”, grapt hij. "Maar dat weet je ook. We lezen bijna niks meer. We zijn supersnelle lezers geworden. Voor sociale media en dergelijke heb ik wel zo’n hard pantser ontwikkeld: dat kletst erop en vliegt er meteen weer af", besluit Van Hooijdonk.