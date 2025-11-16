Het Nederlands elftal speelt maandagavond tegen Litouwen en kan de officieuze kwalificatie voor het WK dan officieel maken. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft in principe aan een punt genoeg tegen de hekkensluiter van de groep. Het ligt in de lijn der verwachting dat de keuzeheer enkele wijzigingen zal doorvoeren in zijn basiself. Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje voor het duel dat om 20.45 uur afgetrapt wordt.

Bart Verbruggen is en blijft de eerste doelman van het Nederlands elftal en zal ook in de Johan Cruijff ArenA maandagavond het doel verdedigen. Waarschijnlijk ziet de goalie van Brighton & Hove Albion wel een licht gewijzigde achterhoede voor zijn neus. De kans bestaat dat Jurriën Timber naar de rechtsbackpositie gaat, waar hij de wedstrijd tegen Polen ook afmaakte. Dit gaat dan ten koste van Lutsharel Geertruida. Hij zal mogelijk worden vervangen door Matthijs de Ligt, die in het hart van de verdediging naast Virgil van Dijk komt staan. Micky van de Ven lijkt wederom de voorkeur als linskback te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld zal Koeman noodgedwongen een wijziging door moeten voeren. Justin Kluivert kwam niet helemaal ongeschonden uit de wedstrijd tegen Polen (1-1) en heeft het trainingskamp verlaten met een lichte blessure. Afgelopen vrijdag werd Kluivert vervangen door Tijjani Reijnders en de kans is groot dat dit ook tegen Litouwen het geval zal zijn. Het middenveld wordt gecompleteerd door Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch.

Dat betekent dat Luciano Valente, die debuteerde in de Oranje-selectie, op de bank zal beginnen. Toch lijkt de Feyenoord-middenvelder te kunnen gaan rekenen op zijn debuut. Koeman reageerde namelijk glimlachend op de vraag of Valente zijn opwachting gaat maken tegen Litouwen. Of die glimlach genoeg zei? "Ja", antwoordde de bondscoach daarop. Het debuut van Valente zal dan dus wel zijn als invaller.

Tegen Polen wisten de aanvallers Donyell Malen, Cody Gakpo en Memphis Depay niet te overtuigen. Al was laatstgenoemde vanuit de rebound wel trefzeker. Toch lijkt dit drietal wederom op een basisplaats te kunnen rekenen. Gakpo zat tijdens de persconferentie van zondag naast Koeman, wat al lijkt te duiden op een basisplaats van de Liverpool-aanvaller. Met Noa Lang, Emmanuel Emegha en Xavi Simons heeft de bondscoach nog wat andere offensieve smaken, maar alle drie lijken ze genoegen te moeten nemen met een plaats op de bank.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.