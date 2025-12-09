Andy en Melisa van der Meijde verrassen opnieuw: nog geen anderhalf jaar nadat ze hun spectaculaire villa in Apeldoorn kochten, staat het huis volgens Bekende Buren alweer te koop. In september 2024 legde het stel €1.325.000 neer voor de woning; nu verschijnt exact dezelfde villa terug op de markt voor €1.850.000. Als die prijs wordt betaald, levert dat een winst op van bijna een half miljoen euro, in iets meer dan twaalf maanden.

De villa beschikt over een woonoppervlakte van 393 m², een split-level indeling en ruime, lichte leefruimtes. De living en de moderne keuken vormen het hart van het huis, terwijl meerdere slaapkamers en badkamers zijn ingericht met hoogwaardige materialen. Op de bovenste verdieping ligt een royale slaapkamer met toegang tot een dakterras.

Groot souterrain met uitgebreide wellness

Onder de woning bevindt zich een uitgebreid souterrain. Daar liggen een verwarmd binnenzwembad met tegenstroominstallatie, een hamam, sauna, douche- en kleedruimte én een volledig geautomatiseerd technisch systeem. Verder is er een bar, een zelfstandige gasten- of au pair-ruimte en een royale inpandige garage.

De woning werd oorspronkelijk gebouwd in 1998, maar in 2011 volledig opnieuw ontworpen door het Belgische designbureau Vlassak Verhulst. In 2025 lieten Andy en Melisa opnieuw diverse verbeteringen uitvoeren, waaronder nieuw schilderwerk, een vernieuwde meterkast, een uitgebreid camerasysteem en een grootschalige herinrichting van de tuin. Ook liggen er 45 zonnepanelen op het dak, gekoppeld aan een 41 kWh-batterij, waardoor de energiekosten aanzienlijk kunnen worden beperkt.

Binnen is gebruikgemaakt van materialen zoals brede eiken vloeren, maatwerkmeubilair en marmeren afwerkingen in de badkamers. Screens en raambekleding zijn volledig elektrisch bedienbaar, en iedere ruimte beschikt over airconditioning.

De tuin is in 2025 opnieuw aangelegd en voorzien van meerdere terrassen, een veranda met hoog plafond en een open haard. Dankzij de indeling en de lichtinval sluit de buitenruimte logisch aan op de woonruimtes binnen.

Waarom Andy en Melisa de woning na zo'n korte periode alweer verkopen, is niet bekendgemaakt. Mogelijk spelen nieuwe woonplannen of praktische overwegingen een rol. Feit blijft dat de woning in korte tijd aanzienlijk in waarde lijkt te zijn gestegen.

