De Afrika Cup-wedstrijd tussen Oeganda en Nigeria zorgde dinsdag voor een bijzonder scenario. De bondscoach van The Cranes was namelijk genoodzaakt om liefst drie verschillende keepers te gebruiken.

Oeganda speelde dinsdag de derde groepswedstrijd in Fez tegen Nigeria, dat al zeker was van een plek in de knock-outfase. De veertigjarige keeper Denis Onyango begon in de basis bij de ploeg van trainer Paul Put. Halverwege de eerste helft ging de doelman bij een stand van 0-0 door zijn enkel terwijl hij liep op een van de reclamedoeken. Vijf minuten later kwam Nigeria via Paul Onuachu op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Onyango werd in de eerste helft meerdere keren behandeld aan zijn enkel, maar bleek uiteindelijk niet verder te kunnen. Reservekeeper Jamal Salim mocht dus zijn opwachting maken, maar lang duurde zijn invalbeurt niet. Na bijna een uur spelen werd Victor Osimhen de diepte in gestuurd, waarbij de doelman van Oeganda uit zijn doel kwam maar zich verkeek op de snelheid van de Nigeriaan. Osimhen was eerder bij de bal en schoot op doel, maar Onyango tikte deze buiten het strafschopgebied met de hand weg. Daar kreeg hij een rode kaart voor.

Put moest lijdzaam toezien hoe zijn ploeg met een man minder kwam te staan en moest derde doelman Nafian Alionzi klaarstomen om in te vallen. Hij beleefde geen prettige wedstrijd; binnen tien minuten moest hij twee doelpunten van Raphael Onyedika incasseren: 0-3.

Een kwartier voor tijd wist Oeganda toch nog een eretreffer te maken. Rogers Mato werd diep gestuurd en lepelde de bal heel beheerst over doelman Francis Uzoho heen. Door de ruime nederlaag eindigt Oeganda onderaan in poule C, waardoor het klaar is op de Afrika Cup.