LIVE Eredivisie | Linssen zet Ajax razendsnel op achterstand in Nijmegen

Bryan Linssen en Kasper Dolberg voor NEC - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
20 december 2025, 20:00   Bijgewerkt: 20:11

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NEC in de Eredivisie. De Amsterdammers lijken de crisis van eerder dit seizoen inmiddels volledig achter zich te hebben gelaten. De laatste vijf wedstrijden in alle competities werden onder interim-trainer Fred Grim allemaal gewonnen. In Nijmegen wil Ajax een vervolg geven aan die reeks. Het duel in het Goffertstadion begint om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Ajax

20:41

⚽39 ' - Dolberg zet Ajax weer naast NEC! (1-1)

Ajax komt op gelijke hoogte! Gaaei leegt breed op Dolberg, die in de zestien simpel kan binnenschieten. Een Deense co-productie dus, het is 1-1 in Nijmegen!

3m geleden

20:38

36' - Gloukh op avontuur (1-0)

Ajax komt iets beter in het spel. Gloukh ontdoet zich van Sano en zoekt Klaassen in de zestien, maar zijn pass mist zuiverheid en wordt opgeraapt door Crettaz.

6m geleden

20:35

33' - Rommelige fase (1-0)

NEC heeft de laatste minuten veelvuldig de bal, maar Ajax houdt de linies gesloten en daar komt de thuisploeg niet echt doorheen. Ouaissa probeert het weer met een voorzet vanaf rechts, maar Jaros vangt zonder tegenstander in de buurt.

11m geleden

20:30

27' - Zorgelijke blikken (1-0)

De Ajax-bestuurders zullen zich nog niet vermaken in Nijmegen. We zien zorgelijke blikken bij onder meer Alex Kroes, Marijn Beuker en Menno Geelen.

cdff7e71ed45b3b5651359e0d90d29e3e4cb9c96

12m geleden

20:29

26' - Önal te wild (1-0)

Ouaissa levert een voorzet richting de tweee paal af. Daar raakt Önal de bal verkeerd, die zeilt aan de andere kant richting de zijlijn.

15m geleden

20:26

24' - Ajax opgejaagd (1-0)

NEC zet zo'n beetje tot aan de achterlijn druk, Ajax komt er niet uit zo. Het elftal van Schreuder is absoluut niet van plan zich te verstoppen, dat is duidelijk.

17m geleden

20:24

22' - Crettaz ver uit zijn hok (1-0)

Dolberg wordt in de diepte gezocht, maar NEC-keeper Crettaz komt heel ver zijn doel uit, tot halverwege zijn eigen helft zo'n beetje, om de Deen van de bal te houden. 

21m geleden

20:20

19' - Kans Önal, maar buitenspel (1-0)

Önal schiet in kansrijke positie voorlangs, maar dan wordt er alsnog gefloten. Chery stond even eerder buitenspel, dus als het een goal was geweest dan had die sowieso niet geteld.

24m geleden

20:17

15' - Geen gevaar (1-0)

Gloukh trapt die hoekschop voor het doel, maar Baas krijgt de bal niet op doel gekopt. Daarna wordt Gloukh opnieuw gevonden, maar komt Ajax niet alsnog tot een schot.

25m geleden

20:16

15' - Gaaei versiert een corner (1-0)

Gaaei gaat mee naar voren en sleept er uiteindelijk de eerste Ajax-corner uit. 

26m geleden

20:15

13' - Kansje Godts (1-0)

Ajax duikt voor het eerst op in de zestien van NEC. Godts wordt aangespeeld en zoekt de verre hoek, maar schiet meters naast het doel van Crettaz.

28m geleden

20:13

🟨11' - Geel voor Linssen (1-0)

De doelpuntenmaker gaat op de bon, maar die heeft een gele kleur en dus mag hij in ieder geval wel blijven staan. Het is wel Linssens vijfde van het seizoen, waardoor hij in de eerste wedstrijd na de winterstop, thuis tegen FC Utrecht, geschorst zal zijn.

29m geleden

20:12

10' - VAR grijpt in... (1-0)

Van Boekel vindt dat Lindhout hier een fout begaat en roept de arbiter naar het scherm om die overtreding van Linssen nog eens te beoordelen. De arbiter staat bij het scherm...

30m geleden

20:11

9' - Overtreding Linssen (1-0)

Itakura stoomt op, Linssen zet een sliding in en raakt de Japanner. Vrije trap voor Ajax, maar Lindhout houdt de kaarten op zak.

32m geleden

20:09

6' - Ogawa net naast (1-0)

Een prima kans op een tweede NEC-treffer, maar Ogawa schiet niet ver naast het doel van Jaros.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Geus
187 Reacties
993 Dagen lid
713 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Staan ze achter en durven ze nog niet te voetballen… op deze manier gaat Ajax niet winnen..

CG
2.889 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Geus Klopt helemaal!

CG
2.889 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook ik denk dat Ajax aan het langste eind zal trekken, al wordt het dan maar 1-2, maar is genoeg.

ERIMIR
4.175 Reacties
531 Dagen lid
39.123 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet voor de winst gaan, kunnen we morgen tenminste ontspannen naar de concurrenten kijken hoe die het gaan doen. Zoals een trainer onlangs naar buiten predikt, we hadden moeten winnen en scoren maar helaas onze tegenstander deed dat wel. Meer kan je ook niet van de spelers vragen dan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

NEC - Ajax

N.E.C.
20:00
Ajax
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26
6
AZ
15
4
25

Complete Stand

