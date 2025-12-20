LIVE Eredivisie | Linssen zet Ajax razendsnel op achterstand in Nijmegen

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NEC in de Eredivisie. De Amsterdammers lijken de crisis van eerder dit seizoen inmiddels volledig achter zich te hebben gelaten. De laatste vijf wedstrijden in alle competities werden onder interim-trainer Fred Grim allemaal gewonnen. In Nijmegen wil Ajax een vervolg geven aan die reeks. Het duel in het Goffertstadion begint om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste ⚽39 ' - Dolberg zet Ajax weer naast NEC! (1-1) BREAKING Ajax komt op gelijke hoogte! Gaaei leegt breed op Dolberg, die in de zestien simpel kan binnenschieten. Een Deense co-productie dus, het is 1-1 in Nijmegen! 36' - Gloukh op avontuur (1-0) Ajax komt iets beter in het spel. Gloukh ontdoet zich van Sano en zoekt Klaassen in de zestien, maar zijn pass mist zuiverheid en wordt opgeraapt door Crettaz. 33' - Rommelige fase (1-0) NEC heeft de laatste minuten veelvuldig de bal, maar Ajax houdt de linies gesloten en daar komt de thuisploeg niet echt doorheen. Ouaissa probeert het weer met een voorzet vanaf rechts, maar Jaros vangt zonder tegenstander in de buurt. 27' - Zorgelijke blikken (1-0) De Ajax-bestuurders zullen zich nog niet vermaken in Nijmegen. We zien zorgelijke blikken bij onder meer Alex Kroes, Marijn Beuker en Menno Geelen. 26' - Önal te wild (1-0) Ouaissa levert een voorzet richting de tweee paal af. Daar raakt Önal de bal verkeerd, die zeilt aan de andere kant richting de zijlijn. 24' - Ajax opgejaagd (1-0) NEC zet zo'n beetje tot aan de achterlijn druk, Ajax komt er niet uit zo. Het elftal van Schreuder is absoluut niet van plan zich te verstoppen, dat is duidelijk. 22' - Crettaz ver uit zijn hok (1-0) Dolberg wordt in de diepte gezocht, maar NEC-keeper Crettaz komt heel ver zijn doel uit, tot halverwege zijn eigen helft zo'n beetje, om de Deen van de bal te houden. 19' - Kans Önal, maar buitenspel (1-0) Önal schiet in kansrijke positie voorlangs, maar dan wordt er alsnog gefloten. Chery stond even eerder buitenspel, dus als het een goal was geweest dan had die sowieso niet geteld. 15' - Geen gevaar (1-0) Gloukh trapt die hoekschop voor het doel, maar Baas krijgt de bal niet op doel gekopt. Daarna wordt Gloukh opnieuw gevonden, maar komt Ajax niet alsnog tot een schot. 15' - Gaaei versiert een corner (1-0) Gaaei gaat mee naar voren en sleept er uiteindelijk de eerste Ajax-corner uit. 13' - Kansje Godts (1-0) Ajax duikt voor het eerst op in de zestien van NEC. Godts wordt aangespeeld en zoekt de verre hoek, maar schiet meters naast het doel van Crettaz. 🟨11' - Geel voor Linssen (1-0) De doelpuntenmaker gaat op de bon, maar die heeft een gele kleur en dus mag hij in ieder geval wel blijven staan. Het is wel Linssens vijfde van het seizoen, waardoor hij in de eerste wedstrijd na de winterstop, thuis tegen FC Utrecht, geschorst zal zijn. 10' - VAR grijpt in... (1-0) Van Boekel vindt dat Lindhout hier een fout begaat en roept de arbiter naar het scherm om die overtreding van Linssen nog eens te beoordelen. De arbiter staat bij het scherm... 9' - Overtreding Linssen (1-0) Itakura stoomt op, Linssen zet een sliding in en raakt de Japanner. Vrije trap voor Ajax, maar Lindhout houdt de kaarten op zak. 6' - Ogawa net naast (1-0) Een prima kans op een tweede NEC-treffer, maar Ogawa schiet niet ver naast het doel van Jaros. Laad meer