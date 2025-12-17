LIVE KNVB Beker | Excelsior Maassluis maakt eretreffer tegen Ajax

Ajax neemt het woensdag in de KNVB Beker op tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Het duel zal worden gespeeld in het stadion van Sparta. De ploeg van Fred Grim leeft met een goed gevoel naar het duel toe. De afgelopen vier wedstrijden werden allemaal gewonnen, waaronder afgelopen weekend tegen Feyenoord. Het duel op Het Kasteel gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Excelsior Maassluis - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 🟨 62' - Gele kaart voor Gaaei (2-6) Gaaei gaat als eerste speler op de bon vanavond. ⚽ 60' - Weer een goal van Excelsior! (2-6) BREAKING Na mooi voorbereidend van Bakour komt Verbont volledig vrij voor Pasveer. Die kans benut hij: 2-6. ⚽ 56' - Bounida scoort nu ook zelf (1-6) BREAKING De marge is weer vijf goals, Moro bedient Bounida, die een opponent uitkapt en nu ook zelf scoort. 56' - Plank is blij met zijn doelpunt (1-5) ⚽ 53' - Excelsior Maassluis doet wat terug! (1-5) BREAKING Een mooi moment voor Excelsior Maassluis, dat de eretreffer maakt via Plank. De linksbuiten krijgt veel te veel ruimte en kopt raak in de rechterhoek. ⚽ 48' - Mokio met zijn tweede goal (0-5) BREAKING Uit de daaropvolgende corner kopt Mokio de 0-5 binnen voor Ajax. De corner kwam van Bounida, die assist nummer vier (!) bijschrijft. 48' - Gevaarlijke vrije trap Van den Boomen (0-4) Een lage vrije trap van Van den Boomen wordt gekeerd door doelman Van der Kleij. 46' - Tweede helft van start met wissels (0-4) Ajax trapt af voor de tweede helft. De nodige wissels zijn doorgevoerd. Klaassen, Godts en Wijndal gaan eruit bij Ajax voor Van den Boomen, Moro en Alders. Bij Excelsior Maassluis blijven Wennekers en Heuvelman achter in de kleedkamer; Tavares en Bakour komen erin. Rust - Bijzondere prestatie Bounida (0-4) Rayane Bounida is de eerste Ajax-speler die in de eerste helft van één wedstrijd in alle competities drie assists geeft sinds Carel Eiting in september 2018 (drie tegen HVV Te Werve, eveneens in de KNVB Beker). Dat heeft Opta becijferd. 45' - Einde eerste helft (0-4) Een zorgeloze eerste helft voor Ajax, dat op weg is naar de vijfde opeenvolgende overwinning in een officiële wedstrijd. 45' - Een minuut blessuretijd (0-4) Er wordt een minuut toegevoegd aan de eerste helft. ⚽ 40' - Mokio doet ook een duit in het zakje (0-4) BREAKING Die zat eraan te komen. Mokio rondt rustig af in de zestien: 0-4. Opnieuw begint het met Bounida, die opstoomt met de bal en Mokio vindt in de zestien. 38' - Ajax zoekt naar meer (0-3) Een paar doelpogingen op rij van Ajax. Niet al te gevaarlijk. 31' - Tomiyasu gespot (0-3) 30' - Godts treft de paal (0-3) Een aanval van Ajax mondt uit in een hard schot van Godts vanuit een lastige hoek. Hij treft de paal. Laad meer