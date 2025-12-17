Live voetbal 8

LIVE KNVB Beker | Excelsior Maassluis maakt eretreffer tegen Ajax

Excelsior Maassluis - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Redactie FCUpdate
17 december 2025, 18:25   Bijgewerkt: 19:58

Ajax neemt het woensdag in de KNVB Beker op tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Het duel zal worden gespeeld in het stadion van Sparta. De ploeg van Fred Grim leeft met een goed gevoel naar het duel toe. De afgelopen vier wedstrijden werden allemaal gewonnen, waaronder afgelopen weekend tegen Feyenoord. Het duel op Het Kasteel gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Excelsior Maassluis - Ajax

Sorteer op:

Nu

20:05

🟨 62' - Gele kaart voor Gaaei (2-6)

Gaaei gaat als eerste speler op de bon vanavond. 

3m geleden

20:03

⚽ 60' - Weer een goal van Excelsior! (2-6)

Na mooi voorbereidend van Bakour komt Verbont volledig vrij voor Pasveer. Die kans benut hij: 2-6.

6m geleden

20:00

⚽ 56' - Bounida scoort nu ook zelf (1-6)

De marge is weer vijf goals, Moro bedient Bounida, die een opponent uitkapt en nu ook zelf scoort. 

7m geleden

19:59

56' - Plank is blij met zijn doelpunt (1-5)

9m geleden

19:57

⚽ 53' - Excelsior Maassluis doet wat terug! (1-5)

Een mooi moment voor Excelsior Maassluis, dat de eretreffer maakt via Plank. De linksbuiten krijgt veel te veel ruimte en kopt raak in de rechterhoek.

14m geleden

19:52

⚽ 48' - Mokio met zijn tweede goal (0-5)

Uit de daaropvolgende corner kopt Mokio de 0-5 binnen voor Ajax. De corner kwam van Bounida, die assist nummer vier (!) bijschrijft. 

15m geleden

19:51

48' - Gevaarlijke vrije trap Van den Boomen (0-4)

Een lage vrije trap van Van den Boomen wordt gekeerd door doelman Van der Kleij. 

17m geleden

19:49

46' - Tweede helft van start met wissels (0-4)

Ajax trapt af voor de tweede helft. De nodige wissels zijn doorgevoerd. Klaassen, Godts en Wijndal gaan eruit bij Ajax voor Van den Boomen, Moro en Alders. Bij Excelsior Maassluis blijven Wennekers en Heuvelman achter in de kleedkamer; Tavares en Bakour komen erin. 

23m geleden

19:43

Rust - Bijzondere prestatie Bounida (0-4)

Rayane Bounida is de eerste Ajax-speler die in de eerste helft van één wedstrijd in alle competities drie assists geeft sinds Carel Eiting in september 2018 (drie tegen HVV Te Werve, eveneens in de KNVB Beker). Dat heeft Opta becijferd. 

34m geleden

19:32

45' - Einde eerste helft (0-4)

Een zorgeloze eerste helft voor Ajax, dat op weg is naar de vijfde opeenvolgende overwinning in een officiële wedstrijd. 

35m geleden

19:31

45' - Een minuut blessuretijd (0-4)

Er wordt een minuut toegevoegd aan de eerste helft.

40m geleden

19:26

⚽ 40' - Mokio doet ook een duit in het zakje (0-4)

Die zat eraan te komen. Mokio rondt rustig af in de zestien: 0-4. Opnieuw begint het met Bounida, die opstoomt met de bal en Mokio vindt in de zestien. 

42m geleden

19:24

38' - Ajax zoekt naar meer (0-3)

Een paar doelpogingen op rij van Ajax. Niet al te gevaarlijk. 

1u geleden

19:17

31' - Tomiyasu gespot (0-3)

1u geleden

19:16

30' - Godts treft de paal (0-3)

Een aanval van Ajax mondt uit in een hard schot van Godts vanuit een lastige hoek. Hij treft de paal. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Steven Berghuis

Opsteker voor Ajax en Grim: Berghuis traint weer mee

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Ajax-directeur Marijn Beuker

'Ajax wil shoppen in Eindhoven en aanvaller van Jong PSV overnemen'

  • Gisteren, 20:49
  • Gisteren, 20:49
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie krijgt ervan langs van Elshoff: 'In niets de toptrainer die we in hem zagen'

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
18 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FC Bal op het dak
77 Reacties
24 Dagen lid
315 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lekker bezig Ajax, 3-0 al. Ze moeten winnen maar het is wel fijn om te zien dat Ajax zich er makkelijk doorheen voetbalt. Bounida lekker bezig! Fijn om te zien.

Docker
381 Reacties
30 Dagen lid
954 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo is dat. Ondanks dat het tegen een mindere tegenstander is, met alle respect, zie je Ajax toch aardig combineren en is er drang naar voren. Goed om te zien. Het is waar we lang op hebben moeten wachten.

FC Bal op het dak
77 Reacties
24 Dagen lid
315 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jezus hoor die commentator blij zijn met de goal van Excelsior Maassluis dan moet ik in de rust ook nog eens luisteren naar Danny koevermans. blijft lastig blijkt om een fatsoenlijk programma in elkaar te zetten. Bah en dan scoort Ajax erna en is ie totaal niet enthousiast terwijl de goal 10x mooier is 🤦‍♂️ walgelijke mensen daar in zuid.

Docker
381 Reacties
30 Dagen lid
954 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Objectiviteit levert niks op. Tegenwoordig zijn zelfs commentatoren niet meer objectief. Het wordt ze netjes voorgedaan door allerlei analisten in sportprogramma's. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er mensen zijn die niets liever zien dan dat Ajax verliest. Of sterker nog: failliet gaat.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.624 Reacties
1.178 Dagen lid
19.104 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou op naar Nec

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FC Bal op het dak
77 Reacties
24 Dagen lid
315 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lekker bezig Ajax, 3-0 al. Ze moeten winnen maar het is wel fijn om te zien dat Ajax zich er makkelijk doorheen voetbalt. Bounida lekker bezig! Fijn om te zien.

Docker
381 Reacties
30 Dagen lid
954 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo is dat. Ondanks dat het tegen een mindere tegenstander is, met alle respect, zie je Ajax toch aardig combineren en is er drang naar voren. Goed om te zien. Het is waar we lang op hebben moeten wachten.

FC Bal op het dak
77 Reacties
24 Dagen lid
315 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jezus hoor die commentator blij zijn met de goal van Excelsior Maassluis dan moet ik in de rust ook nog eens luisteren naar Danny koevermans. blijft lastig blijkt om een fatsoenlijk programma in elkaar te zetten. Bah en dan scoort Ajax erna en is ie totaal niet enthousiast terwijl de goal 10x mooier is 🤦‍♂️ walgelijke mensen daar in zuid.

Docker
381 Reacties
30 Dagen lid
954 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Objectiviteit levert niks op. Tegenwoordig zijn zelfs commentatoren niet meer objectief. Het wordt ze netjes voorgedaan door allerlei analisten in sportprogramma's. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er mensen zijn die niets liever zien dan dat Ajax verliest. Of sterker nog: failliet gaat.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.624 Reacties
1.178 Dagen lid
19.104 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou op naar Nec

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Maassluis - Ajax

Excelsior Maassluis
18:45
Ajax
Vandaag om 18:45
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel