Ajax houdt de situatie rond scherp in de gaten, zo schrijft de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg op X. De 26-jarige vleugelverdediger beschikt bij zijn club, Shakhtar Donetsk, over een aflopend contract. De Amsterdammers krijgen echter concurrentie vanuit Duitsland en Engeland.

De Oekraïner Konoplya speelt sinds 2021 bij Shakhtar, waarmee hij onder meer twee keer de landstitel won. De rechtsback debuteerde in 2020 als international van Oekraïne en heeft inmiddels 26 interlands achter zijn naam, waarin hij eenmaal trefzeker was.

Artikel gaat verder onder video

Het contract van Konoplya bij Shakhtar loopt komende zomer af. Plettenberg (Skey Deutschland) schrijft dat Ajax één van de clubs is die zijn situatie scherp in de gaten houdt. Dat geldt echter ook voor Everton en Werder Bremen. Laatstgenoemde club zou zelfs al eerste gesprekken over zijn komst hebben gevoerd.

Ajax trok in december al een rechtervleugelverdediger aan, in de persoon van Takehiro Tomiyasu. De Japanner heeft echter veertien maanden geen officiële wedstrijd meer gespeeld en wordt de komende tijd klaargestoomd voor een rentree op het veld. Tomiyasu kon gratis worden opgepikt, aangezien zijn laatste werkgever Arsenal zijn contract vanwege een zware blessure in overleg ontbond. Met Anton Gaaei, Lucas Rosa en Gerald Alders hebben de Amsterdammers momenteel nog drie opties voor de rechtsbackpositie in de selectie.