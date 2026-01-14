Live voetbal

'Rosa als linksback Ajax-onwaardig, haal gewoon El Karouani op'

'Rosa als linksback Ajax-onwaardig, haal gewoon El Karouani op'
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 januari 2026, 15:52

Hans Kraay junior vindt dat Ajax zich zou moeten versterken met Souffian El Karouani. In zijn column in Voetbal International spreekt de oud-voetballer en huidige ESPN-verslaggever zijn afkeur uit over Lucas Rosa, de Braziliaanse rechtsback die dit seizoen geregeld op de linksbackpositie wordt gebruikt.

Rosa was afgelopen zondag tegen Telstar (2-3 winst) voor de tweede week op rij de linksback van dienst bij Ajax. Dat komt vooral omdat de andere gegadigde voor die positie, Owen Wijndal, momenteel met een blessure kampt. De oud-speler van AZ behoort overigens óók tot het groepje spelers dat deze winter mag vertrekken bij Ajax.

Kraay krijgt van VI de vraag of Ajax nog een nieuwe linksback zou moeten halen. "Alsjeblieft. De rechtsbenige Rosa als linksback is echt Ajax-onwaardig", luidt het duidelijke antwoord. De oud-voetballer heeft naar eigen zeggen 'zestien à twintig potentiële linksbacks voorbij zien komen', maar ziet één gewenste oplossing: "Haal gewoon El Karouani op", aldus Kraay.

El Karouani beschikt bij FC Utrecht over een contract dat komende zomer afloopt. De linksback valt dit seizoen vooral op vanwege zijn gigantische aantal assists (vijftien in dertig officiële wedstrijden) en staat er in binnen- en buitenland goed op. Kraay ziet in de vijfvoudig Marokkaans international de ideale versterking voor de Ajax-verdediging: "Die woont om de hoek, voetbalt om de hoek, en dan heb je een moderne Tagliafico voor een paar miljoentjes in huis. Dan knap je ook daar heel erg op."

Rosa valt net als zijn voorganger Rugani Matheus mcConnell buiten de boort totaal weggooie geld geweest ik heb al gezegd El Karouani halen

Rosa valt net als zijn voorganger Rugani Matheus mcConnell buiten de boort totaal weggooie geld geweest ik heb al gezegd El Karouani halen

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
16
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

