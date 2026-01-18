AS Roma wil zich deze winter graag versterken met een buitenspeler. Volgens FR12 is van Feyenoord een van de kandidaten. Deze interesse wordt bevestigd door La Gazzetta dello Sport, dat ook FC Twente-aanvaller als optie noemt. Il Messaggero stelt dat ook op de lijst staat.

AS Roma wist de voorhoede deze winter al te versterken met Donyell Malen en Robinio Vaz. Daarmee zijn de Italianen echter nog niet klaar op de transfermarkt, aangezien er ook nog een linksbuiten moet worden aangetrokken. Volgens FR12 is Sauer daarvoor een ‘serieuze kandidaat’. Ook Aston Villa zou de Slowaak, die vastligt tot medio 2028, in het vizier hebben.

Artikel gaat verder onder video

La Gazzetta dello Sport bevestigt de interesse van Roma in Sauer, maar stelt dat dit niet de enige optie is voor de Romeinen. Ook Ørjasæter, die afgelopen zomer voor zes miljoen euro de overstap van Sarpsborg 08 naar Twente maakte, zou in beeld zijn in de Italiaanse hoofdstad. De roze sportkrant noemt verder Andreas Schjelderup van Benfica.

Volgens Il Messaggero staat ook Ajax-aanvaller Godts op het lijstje in Stadio Olimpico, terwijl de naam van voormalig AZ’er Albert Gudmundsson ook valt. Op zaterdag kwam al naar buiten dat er ook wordt gedacht aan een ruildeal met Napoli voor Noa Lang.