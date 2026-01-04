Bulgarije in rouw: Dimitar Penev (80), succescoach op WK'94, overleden

Dimitar Penev is op 80-jarige leeftijd overleden. In 1994 leidde hij zijn vaderland Bulgarije op het WK in de Verenigde Staten naar een historische vierde plaats. Daarnaast was hij een icoon van topclub CSKA Sofia.

Penev kwam in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw als verdediger tot 90 interlands voor Bulgarije, waar hij als clubspeler jarenlang actief was voor topclub CSKA Sofia. In 1967 en 1971 werd hij bovendien uitgeroepen tot Bulgaars voetballer van het jaar. Met zijn land kwam hij iin actie op de WK's van 1966, 1970 en 1974.

Artikel gaat verder onder video

Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan werd Penev trainer. In 1989 werd hij voor het eerst bondscoach van zijn land, waarmee hij op het WK van 1994 geschiedenis schreef.

De Bulgaren beschikten in de VS over een fantastisch elftal met spelers als Hristo Stoichkov, Krasimier Balakov en Yordan Lechkov. Nadat in de poulefase al was gewonnen van Argentinië (2-0) was Bulgarije in de achtste finale na strafschoppen te sterk voor Mexico. In de kwartfinale werd Duitsland vervolgens met 2-1 verslagen. Italië bleek in de halve finale een maatje te groot (1-2, door twee goals van Roberto Baggio), waarna de strijd om het brons een 4-0 nederlaag tegen Zweden opleverde. Stoichkov kroonde zich met zes doelpunten wel tot medetopscorer van het toernooi.

Penev bleef aan tot 1996, werd daarna weer clubtrainer maar keerde in 2007 nog even terug als bondscoach van Bulgarije. In 2012 beëindigde hij zijn trainersloopbaan bij 'zijn' CSKA Sofia, waar hij in vier verschillende periodes op de bank zat.