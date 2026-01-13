N’Golo Kanté is dicht bij een terugkeer naar Europa. Florian Plettenberg van het Duitse Sky weet namelijk dat de Fransman akkoord is met een salarisverlaging, waardoor zijn loon geen probleem meer is voor Fenerbahçe. Toch is er nog geen sprake van een akkoord met Al-Ittihad.

De 34-jarige Kanté ziet een transfer naar Fenerbahçe absoluut zitten. Sterker nog, hij is bereid flink in te leveren om de overstap naar Istanbul te maken. Plettenberg weet te melden dat de middenvelder onder de indruk is van het project bij Fenerbahçe. De recente transfers, zoals die van Mattéo Guendouzi, en de visie van de club spreken hem aan. Bovendien zou het zijn kansen op een plek in de Franse selectie voor het WK 2026 kunnen vergroten.

Nu is het aan Fenerbahçe, dat hoopt de transfer binnen 48 uur rond te krijgen. Kanté ligt tot het einde van het seizoen vast in Jeddah, maar wil het liefst deze winter al vertrekken. Van een 'done deal' is echter nog geen sprake, benadrukt Plettenberg. "Er zijn nog steeds zaken die opgehelderd moeten worden, onder meer met Ittihad Club."

Kanté maakte tien jaar geleden naam in Europa als speler van Leicester City, toen hij een belangrijke schakel was in de ploeg die verrassend kampioen werd in Engeland. In de daaropvolgende zomer verdiende hij een transfer naar Chelsea, dat bijna 36 miljoen euro voor hem betaalde. In de zomer van 2023 maakte hij transfervrij de overstap naar het Saudische Al-Ittihad.