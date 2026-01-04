leek eind december hard op weg naar Fenerbahçe, maar net voor kerst maakte PSV bekend dat de middenvelder het seizoen toch afmaakt in Eindhoven. Veerman laat aan ESPN weten dat hij zelf heeft besloten een streep te zetten door zijn transfer naar Turkije.

In de week voor kerst werd Veerman door Turkse en Nederlandse media nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe. Volgens Fabrizio Romano was de deal zelfs al rond, maar later ontstonden twijfels over het doorgaan van de overstap. Zo zou de strafzaak tegen Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran, die verdachte is in een narcotica-zaak, mogelijk van invloed zijn geweest op de deal met PSV. Uiteindelijk maakte Veerman op de clubwebsite van PSV bekend ook in de tweede seizoenshelft in Eindhoven te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover ESPN blikt Veerman terug op de bewogen periode. “Dat heeft bepaalde redenen die opspeelden”, begint hij. “Uiteindelijk heb ik toen zelf besloten om dat niet te doen.” Terwijl de gesprekken tussen de Turkse topclub en de middenvelder liepen, werd Saran opgepakt. Veerman laat zelf in het midden of deze zaak invloed heeft gehad op zijn beslissing. “Na het eerste contact zat er iets van tweeënhalve week tussen, waarbij er wat dingen gebeurden en misschien ook niet gebeurden. Toen heb ik uiteindelijk besloten om de stekker eruit te trekken.”

Veerman stelt daarnaast dat er nog geen sprake was van een volledig akkoord met Fenerbahçe. “In principe heb je een akkoord als je een contract hebt getekend en dat was er niet”, maakt hij duidelijk. Waar de spelmaker afgelopen zomer nog teleurgesteld was toen zijn transfer naar Brentford klapte, is hij dat nu absoluut niet. “Dat was natuurlijk een ander verhaal, omdat PSV die deal niet door liet gaan. Nu heb ik voor mezelf gekozen om het niet te doen, dus dat zijn wel twee verschillende dingen.”

Spanje of Italië

De kans is groot dat Veerman komende zomer wél vertrekt uit Eindhoven. “PSV wil me gewoon heel graag houden, dus zijn er bepaalde afspraken gemaakt die voor beide partijen goed zijn geweest.” Mocht hij gaan, weet de middenvelder wel waar hij wil spelen. “Italië of Spanje zou mooi zijn. Ook vanuit de verhalen van andere spelers denk ik dat dit bij mij past. Jerdy (Schouten, red.) heeft natuurlijk in Italië gespeeld en zegt ook wel vaker dat dit bij mij zou passen. Maar goed, uiteindelijk is het nog niet aan de orde.”