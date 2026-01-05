Wilfred Genee wil de winnaar van het NK Karaoke, Bram van de Ven, graag laten optreden bij Vandaag Inside. Johan Derksen laat weten dat zijn collega daar helemaal niet over gaat, maar mocht het wel tot een optreden komen, zal de oud-voetballer de tafel weer verlaten.

Hoewel Vandaag Inside momenteel winterstop heeft, zit Genee niet stil. De presentator van de talkshow mocht zaterdag het Nederlands Kampioenschap Karaoke presenteren. Het evenement werd gewonnen door Van de Ven, waarna Genee bij Shownieuws aangaf dat hij een poging ging doen om hem te laten optreden bij Vandaag Inside.

Bart Ettekoven geeft aan dat hij betwijfelt of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. “Wij hadden nog even contact met Johan Derksen en die zegt: Daar gaat Wilfred überhaupt niet over en ik trouwens ook niet. Dus Wilfred kan dat wel roepen, maar John de Mol heeft volgens Johan liever geen muziek in VI.” Alleen voor Gerard Joling wordt af en toe een uitzondering gemaakt.

Mocht De Mol wel akkoord gaan met het idee van Genee, is Derksen niet van plan om te blijven zitten. “Johan heeft beloofd weg te lopen, dat doet hij sowieso. Wilfred heeft ook ooit een keer gezongen, toen is hij ook opgestaan en weggelopen. Hij zegt: Als die winnaar komt optreden bij ons, doe ik hetzelfde en ben ik even pleite.” Derksen besloot in mei eerder van tafel op te staan toen Genee zijn nieuwe nummer Zoek Jezelf Broeder ging opvoeren. Ook na het winnen van de Televizier-Ring vertrok hij eerder toen zijn tafelgenoot ging optreden.