Live voetbal 5

LIVE Eredivisie | Fortuna en PSV op gelijke hoogte de rust in

Fortuna Sittard PSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 januari 2026, 20:51

Voor Eredivisiekoploper PSV staat vanavond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Het elftal van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, maar raakte vorig weekend wel spits Ricardo Pepi kwijt vanwege een gebroken arm, nadat eerder Alassane Pléa en Myron Boadu al wegvielen. Wint PSV desondanks in Limburg, of zorgt het Fortuna van trainer Danny Buijs voor een stunt? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Fortuna Sittard - PSV.

LIVE Eredivisie: Fortuna Sittard - PSV

Sorteer op:

15m geleden

20:50

Rust (1-1)

Het is rust in Limburg. PSV is sterker, maar heeft het moeilijk met Fortuna Sittard. De ploeg van Bosz creëert nog niet genoeg om aanspraak te maken de zege.

17m geleden

20:49

45' Er komt een minuut bij (1-1)

19m geleden

20:46

43' Bajraktarevic van afstand (1-1)

Bajraktarevic probeert het van grote afstand, maar Branderhorst kan de bal uit de hoek tikken.

23m geleden

20:42

38' Veerman net over (1-1)

Veerman haalt uit van afstand. Zijn poging gaat na een aanraking van Branderhorst nét over het doel. Manschot ziet dit echter niet en geeft een doeltrap.

26m geleden

20:39

36' Wanner heeft verzorging nodig (1-1)

Wanner gaat naar de grond na een duel met Duijvestijn. De Duitser heeft daar flink pijn van en moet verzorgd worden. Wanner lijkt wel gewoon door te kunnen.

30m geleden

20:35

32' Limnios laat fout PSV onbestraft (1-1)

Een voorzet van Duijvestijn wordt niet goed verwerkt door Mauro, waarna Limnios van dichtbij kan uithalen. De Griek schiet echter net naast.

31m geleden

20:34

31' Vrije schietkans voor Wanner (1-1)

Wanner krijgt een vrije schietkans van net buiten het strafschopgebied, maar hij schiet de bal huizenhoog over.

37m geleden

20:28

24' Perisic kopt gevaarlijk terug (1-1)

Perisic krijgt een hoekschop op zijn hoofd bij de tweede paal en kopt de bal gevaarlijk terug, maar kan geen ploeggenoot vinden. Daardoor kan Branderhorst de bal via een Fortuna-verdediger uit de lucht plukken.

43m geleden

20:22

19' Kovar let goed op (1-1)

Limnios duikt gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar Kovar komt goed zijn doel uit en kan de bal oppakken voordat de Griek deze kan aannemen.

45m geleden

20:21

17' Branderhorst redt (1-1)

Een corner landt op het hoofd van Gasiorowski, die de bal richting doel knikt. Branderhorst let goed op en kan redden. 

1u geleden

20:16

⚽ 12' Sierhuis schiet waanzinnige gelijkmaker binnen (1-1)

Sierhuis zet Fortuna razendsnel weer op gelijke hoogte. Een lange bal komt bij Sierhuis terecht, die alle ruimte krijgt om uit te halen. De spits raakt de bal heerlijk en schiet deze stijf in de kruising: 1-1.

1u geleden

20:12

⚽ 8' Wanner zet PSV op voorsprong (0-1)

Daar is de vroege voorsprong van PSV. Til krijgt de bal in alle vrijheid en geeft de bal aan Perisic, die Sildillia in staat stelt voor te geven. De lage voorzet komt bij Wanner terecht, die de bal langs Branderhorst krijgt: 0-1

1u geleden

20:09

6' Perisic kopt naast (0-0)

Perisic kan vrij koppen uit een hoekschop, maar hij knikt de bal naast.

1u geleden

20:08

5' Fortuna zet vroeg druk (0-0)

Fortuna zet al een aantal keren vroeg druk en dwingt Kovar daarmee tot het geven van de lange bal. 

1u geleden

20:03

1' We zijn begonnen (0-0)

Fortuna heeft de wedstrijd in gang gezet.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-spits Ricardo Pepi met op de achtergrond het logo van Fulham

'Deal tussen PSV en Fulham over Pepi niet ondenkbaar'

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
Vertrekkende spitsen van PSV

Opvallend: PSV lijkt spitsen van Jong PSV al jarenlang te negeren

  • Gisteren, 18:30
  • Gisteren, 18:30
Nederland introduceert als eerste land extra prijs in bekertoernooi: amateurwinnaar

Loting kwartfinale KNVB Beker: PSV treft Feyenoord-beul Heerenveen, AZ tegen Twente

  • Gisteren, 17:52
  • Gisteren, 17:52
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - PSV

Fortuna Sittard
20:00
PSV
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Heerenveen
18
3
24
10
Utrecht
17
5
23
11
Fortuna
18
-4
22
12
Go Ahead
19
-3
21
13
PEC
18
-17
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel