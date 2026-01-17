LIVE Eredivisie | Fortuna en PSV op gelijke hoogte de rust in

Voor Eredivisiekoploper PSV staat vanavond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Het elftal van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, maar raakte vorig weekend wel spits kwijt vanwege een gebroken arm, nadat eerder Alassane Pléa en Myron Boadu al wegvielen. Wint PSV desondanks in Limburg, of zorgt het Fortuna van trainer Danny Buijs voor een stunt? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Fortuna Sittard - PSV.

LIVE Eredivisie: Fortuna Sittard - PSV Sorteer op: Laatste Oudste Rust (1-1) Het is rust in Limburg. PSV is sterker, maar heeft het moeilijk met Fortuna Sittard. De ploeg van Bosz creëert nog niet genoeg om aanspraak te maken de zege. 45' Er komt een minuut bij (1-1) 43' Bajraktarevic van afstand (1-1) Bajraktarevic probeert het van grote afstand, maar Branderhorst kan de bal uit de hoek tikken. 38' Veerman net over (1-1) Veerman haalt uit van afstand. Zijn poging gaat na een aanraking van Branderhorst nét over het doel. Manschot ziet dit echter niet en geeft een doeltrap. 36' Wanner heeft verzorging nodig (1-1) Wanner gaat naar de grond na een duel met Duijvestijn. De Duitser heeft daar flink pijn van en moet verzorgd worden. Wanner lijkt wel gewoon door te kunnen. 32' Limnios laat fout PSV onbestraft (1-1) Een voorzet van Duijvestijn wordt niet goed verwerkt door Mauro, waarna Limnios van dichtbij kan uithalen. De Griek schiet echter net naast. 31' Vrije schietkans voor Wanner (1-1) Wanner krijgt een vrije schietkans van net buiten het strafschopgebied, maar hij schiet de bal huizenhoog over. 24' Perisic kopt gevaarlijk terug (1-1) Perisic krijgt een hoekschop op zijn hoofd bij de tweede paal en kopt de bal gevaarlijk terug, maar kan geen ploeggenoot vinden. Daardoor kan Branderhorst de bal via een Fortuna-verdediger uit de lucht plukken. 19' Kovar let goed op (1-1) Limnios duikt gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar Kovar komt goed zijn doel uit en kan de bal oppakken voordat de Griek deze kan aannemen. 17' Branderhorst redt (1-1) Een corner landt op het hoofd van Gasiorowski, die de bal richting doel knikt. Branderhorst let goed op en kan redden. ⚽ 12' Sierhuis schiet waanzinnige gelijkmaker binnen (1-1) BREAKING Sierhuis zet Fortuna razendsnel weer op gelijke hoogte. Een lange bal komt bij Sierhuis terecht, die alle ruimte krijgt om uit te halen. De spits raakt de bal heerlijk en schiet deze stijf in de kruising: 1-1. ⚽ 8' Wanner zet PSV op voorsprong (0-1) BREAKING Daar is de vroege voorsprong van PSV. Til krijgt de bal in alle vrijheid en geeft de bal aan Perisic, die Sildillia in staat stelt voor te geven. De lage voorzet komt bij Wanner terecht, die de bal langs Branderhorst krijgt: 0-1 6' Perisic kopt naast (0-0) Perisic kan vrij koppen uit een hoekschop, maar hij knikt de bal naast. 5' Fortuna zet vroeg druk (0-0) Fortuna zet al een aantal keren vroeg druk en dwingt Kovar daarmee tot het geven van de lange bal. 1' We zijn begonnen (0-0) Fortuna heeft de wedstrijd in gang gezet. Laad meer