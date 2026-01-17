Teruglezen: Perisic helpt PSV aan stroeve overwinning op Fortuna

Voor Eredivisiekoploper PSV staat vanavond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Het elftal van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, maar raakte vorig weekend wel spits Ricardo Pepi kwijt vanwege een gebroken arm, nadat eerder Alassane Pléa en Myron Boadu al wegvielen. Wint PSV desondanks in Limburg, of zorgt het Fortuna van trainer Danny Buijs voor een stunt? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Fortuna Sittard - PSV.