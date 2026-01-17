Live voetbal 4

Teruglezen: Perisic helpt PSV aan stroeve overwinning op Fortuna

Fortuna Sittard PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld
17 januari 2026, 21:39   Bijgewerkt: 21:57

Voor Eredivisiekoploper PSV staat vanavond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Het elftal van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, maar raakte vorig weekend wel spits Ricardo Pepi kwijt vanwege een gebroken arm, nadat eerder Alassane Pléa en Myron Boadu al wegvielen. Wint PSV desondanks in Limburg, of zorgt het Fortuna van trainer Danny Buijs voor een stunt? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Fortuna Sittard - PSV.

LIVE Eredivisie: Fortuna Sittard - PSV

1u geleden

21:57

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog!

1u geleden

21:56

Einde wedstrijd (1-2)

Het laatste fluitsignaal klinkt. PSV heeft het heel lastig met Fortuna Sittard, maar pakt wel drie punten.

1u geleden

21:52

90' Er komen vier minuten bij (1-2)

1u geleden

21:51

89' Sierhuis probeert het (1-2)

Sierhuis plukt de bal uit de lucht, maar raakt 'm niet lekker. Zijn schot gaat dus ruim naast.

1u geleden

21:50

🔄 88' Wissel bij PSV (1-2)

Wanner verlaat het veld en wordt vervangen door Verkooijen.

1u geleden

21:45

84' Man laat grote kans liggen (1-2)

Man speelt zijn tegenstander uit en probeert de bal in de hoek te schuiven, maar Branderhorst krijgt zijn voet ertussen.

1u geleden

21:44

82' Wanner mikt te hoog (1-2)

Perisic legt goed terug op Wanner, maar de Duitser is te ver doorgelopen en kan de bal niet meer drukken. 

1u geleden

21:43

🔄 82' Drie wissels bij Fortuna (1-2)

Fortuna Sittard wisselt drie keer. Pinto, Duijvestijn en Michut gaan naar de kant en worden vervangen door Bastien, Halilovic en Schenkhuizen.

1u geleden

21:42

81' Branderhorst houdt het spannend (1-2)

Wanner krijgt de bal uit de kluts voor zijn voeten, maar Branderhorst ligt in de weg.

1u geleden

21:38

⚽ 76' Perisic zet PSV op voorsprong (1-2)

Mauro steekt de bal perfect door de verdediging heen in de loop van Perisic, die Branderhorst op het verkeerde been zet: 1-2.

1u geleden

21:37

75' Schouten met de kans (1-1)

Schouten gaat diep en krijgt de bal mee van Sildillia. De pass is net te scherp, maar de aanvoerder van PSV probeert de bal alsnog binnen te glijden. Branderhorst kan echter redden.

1u geleden

21:32

🔄 71' PSV wisselt twee keer (1-1)

Bajraktarevic en Driouech gaan naar de kant, Man en Flamingo komen in de ploeg.

1u geleden

21:32

🔄 70' Wissel bij Fortuna (1-1)

Gladon komt erin voor Peterson.

1u geleden

21:28

66' Mauro nog een keer, nu net naast (1-1)

Na de afgeslagen hoekschop kan Mauro nog een keer uithalen, maar hij schiet in het zijnet.

2u geleden

21:27

65' Schot van Mauro van richting veranderd (1-1)

Mauro kan van de rand van het strafschopgebied uithalen, maar via een verdediger schiet hij over.

Fortuna - PSV

Fortuna Sittard
1 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

