Teruglezen: Perisic helpt PSV aan stroeve overwinning op Fortuna

Voor Eredivisiekoploper PSV staat vanavond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Het elftal van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, maar raakte vorig weekend wel spits kwijt vanwege een gebroken arm, nadat eerder Alassane Pléa en Myron Boadu al wegvielen. Wint PSV desondanks in Limburg, of zorgt het Fortuna van trainer Danny Buijs voor een stunt? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Fortuna Sittard - PSV.

Einde wedstrijd (1-2) Het laatste fluitsignaal klinkt. PSV heeft het heel lastig met Fortuna Sittard, maar pakt wel drie punten. 90' Er komen vier minuten bij (1-2) 89' Sierhuis probeert het (1-2) Sierhuis plukt de bal uit de lucht, maar raakt 'm niet lekker. Zijn schot gaat dus ruim naast. 🔄 88' Wissel bij PSV (1-2) Wanner verlaat het veld en wordt vervangen door Verkooijen. 84' Man laat grote kans liggen (1-2) Man speelt zijn tegenstander uit en probeert de bal in de hoek te schuiven, maar Branderhorst krijgt zijn voet ertussen. 82' Wanner mikt te hoog (1-2) Perisic legt goed terug op Wanner, maar de Duitser is te ver doorgelopen en kan de bal niet meer drukken. 🔄 82' Drie wissels bij Fortuna (1-2) Fortuna Sittard wisselt drie keer. Pinto, Duijvestijn en Michut gaan naar de kant en worden vervangen door Bastien, Halilovic en Schenkhuizen. 81' Branderhorst houdt het spannend (1-2) Wanner krijgt de bal uit de kluts voor zijn voeten, maar Branderhorst ligt in de weg. ⚽ 76' Perisic zet PSV op voorsprong (1-2) BREAKING Mauro steekt de bal perfect door de verdediging heen in de loop van Perisic, die Branderhorst op het verkeerde been zet: 1-2. 75' Schouten met de kans (1-1) Schouten gaat diep en krijgt de bal mee van Sildillia. De pass is net te scherp, maar de aanvoerder van PSV probeert de bal alsnog binnen te glijden. Branderhorst kan echter redden. 🔄 71' PSV wisselt twee keer (1-1) Bajraktarevic en Driouech gaan naar de kant, Man en Flamingo komen in de ploeg. 🔄 70' Wissel bij Fortuna (1-1) Gladon komt erin voor Peterson. 66' Mauro nog een keer, nu net naast (1-1) Na de afgeslagen hoekschop kan Mauro nog een keer uithalen, maar hij schiet in het zijnet. 65' Schot van Mauro van richting veranderd (1-1) Mauro kan van de rand van het strafschopgebied uithalen, maar via een verdediger schiet hij over.