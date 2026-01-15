Op vrijdag 16 januari vindt de loting voor de kwartfinale van de KNVB Beker plaats. De acht (of eigenlijk negen, zie hieronder) overgebleven teams horen dan wie ze moeten verslaan om de halve eindstrijd te bereiken. De bekerloting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat? En op welke zender?

Hoe laat begint de loting voor de kwartfinale van de KNVB Beker?

De loting zal beginnen rond de klok van 17.30 uur.

Op welke zender wordt de bekerloting uitgezonden?

ESPN zendt de bekerloting live uit op het hoofdkanaal, in het programma De Voetbalkantine. De uitzending begint om 17.00 uur.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB Beker?

Artikel gaat verder onder video

Dinsdag wist FC Twente zich als eerste club te plaatsen voor de laatste acht, door een 1-2 zege op FC Utrecht. Woensdag voegde PSV zich daar als tweede ploeg bij, door FC Den Bosch met 1-4 te verslaan. Ook Telstar bereikte de kwartfinale, het won met 1-3 bij Almere City. Titelhouder Go Ahead Eagles speelde met 2-2 gelijk tegen Heracles Almelo, maar bereikte de laatste acht na het nemen van strafschoppen. AZ haalde tot slot gigantisch uit tegen Ajax, dat in Alkmaar met 6-0 op de broek kreeg.

Vandaag (donderdag) worden de zesde en zevende kwartfinalist bekend. Om 18.45 uur speelt sc Heerenveen, dat in de vorige ronde Feyenoord uitschakelde, thuis tegen RKC Waalwijk. Om 21.00 uur is het op Het Kasteel in Rotterdam de beurt aan Eredivisionisten Sparta Rotterdam en FC Volendam.

De achtste en laatste kwartfinalist kennen we pas volgende week: vanwege het winterse weer werd de achtste finale tussen De Treffers en N.E.C. een week uitgesteld. De laatst overgebleven amateurclub, getraind door Theo Janssen, nemen het nu op dinsdag 20 januari op tegen de profs uit het nabijgelegen Nijmegen.