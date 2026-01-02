Liam Rosenior lijkt de opvolger van Enzo Maresca bij Chelsea te gaan worden. Volgens het gezaghebbende L'Équipe zijn de onderhandelingen tussen The Blues en Roseniors huidige club RC Strasbourg de afgelopen uren geïntensiveerd.

Chelsea nam gisteren (donderdag) na anderhalf jaar afscheid van Maresca. De Italiaan bezorgde de Engelse club in zijn eerste seizoen nog de Conference League én de Wereldbeker voor clubteams, maar in zijn tweede jaar raakte zijn verhouding met de clubleiding ernstig bekoeld. Onder meer omdat Maresca meermaals met Manchester City zou hebben onderhandeld over de mogelijkheid om Pep Guardiola (die hij eerder assisteerde) in de toekomst op te volgen.

Als opvolger voor Maresca circuleerden de afgelopen 24 uur meerdere namen, waaronder die van Rosenior. De 41-jarige Engelsman werd in de zomer van 2024 nog ontslagen door Hull City, maar maakte een maand later de overstap naar Strasbourg. Met onder meer de Nederlandse aanvaller Emmanuel Emegha (die komende zomer overstapt naar Chelsea) in de gelederen maakte hij in zijn debuutjaar indruk door Strasbourg naar een keurige zevende plaats in de Ligue 1 te leiden, diezelfde positie bezet de club op dit moment opnieuw.

Chelsea en Strasbourg zijn beiden eigendom van het Amerikaanse BlueCo, waardoor een overstap van Rosenior een formaliteit lijkt. Toch zouden beide clubs in onderhandeling zijn over een afkoopsom voor de trainer, zodat de Fransen niet helemaal het kind van de rekening worden. De verwachting is dat Rosenior nog 'gewoon' op de bank zit als Strasbourg morgen (zaterdag) het uitduel bij OGC Nice speelt. Chelsea wordt een dag later uit bij Manchester City gecoacht door de doorgeschoven trainer van de Onder-21, Calum McFarlane. Na het weekend zou Rosenior zijn overstap naar Stamford Bridge dan gaan afronden.