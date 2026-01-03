Wolverhampton Wanderers heeft voor het eerst sinds april vorig jaar weer eens een wedstrijd in de Premier League gewonnen. De hekkensluiter was zaterdagmiddag op het eigen Molineux met maar liefst 3-0 te sterk voor het West Ham United van basisspeler .

Op 26 april 2025 waren de Wolves met 3-0 te sterk voor degradant Leicester City, dat toen nog getraind werd door Ruud van Nistelrooij. Daarna bleef de club 23 wedstrijden zonder zege, in die dramatische reeks werden bovendien maar vier punten gepakt. De laatste weken leek een overwinning wel steeds wat dichterbij te komen. De laatste wedstrijden van 2025 leverde een nipte nederlaag tegen regerend kampioen Liverpool op (2-1), gevolgd door een gelijkspel bij Manchester United (1-1).

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk was het bij de eerste wedstrijd ná de jaarwisseling eindelijk weer eens raak voor het Wolverhampton van trainer Rob Edwards. Tegen mededegradatiekandidaat West Ham United werd al in de eerste helft het verschil gemaakt. Jhon Arias zette de Wolves al in de vierde minuut op een 1-0 voorsprong. Na een half uur spelen tekende Hwang Hee-chan vanaf de penaltystip voor de tweede goal. Vlak voor rust zat de thuisploeg helemaal in een zetel, toen ook Mateus Mané (op aangeven van voormalig Feyenoorder Hugo Bueno) West Ham-doelman Alphonse Aréola wist te passeren met een schot in de korte hoek: 3-0. Het was de eerste Premier League-goal voor de achttienjarige Mané, die is geboren in Portugal maar zijn jeugdinterlands voor Engeland speelt.

In de tweede helft kwamen de Noorse voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen, die onder meer gelinkt wordt aan een winterse transfer naar West Ham, en zijn landgenoot David Møller Wolfe (ex-AZ) nog in het elftal bij de Wolves. Ki-Jana Hoever (ex-PSV) bleef 90 minuten op de bank. Scoren deed Strand Larsen (weer) niet, maar dat gold ook voor zijn ploeggenoten én de spelers van West Ham. De ruststand werd daardoor ook de eindstand, waardoor het publiek op Molineux eindelijk weer eens getuige mocht zijn van een overwinning.

De eerste zege van het seizoen ten spijt, blijft Wolverhampton Wanderers voorlopig nog wel laatste staan in de Premier League, waaruit de onderste drie clubs aan het einde van de rit rechtsreeks degraderen. Wolves heeft nu zes punten uit twintig duels. Het Burnley van Quilindschy Hartman staat negentiende met zes punten meer, terwijl nummer achttien West Ham nog altijd acht punten voorsprong heeft. Het gat naar de 'veilige' zeventiende plaats, nu in handen van Nottingham Forest, bedraagt zelfs twaalf punten.