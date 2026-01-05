Diefstal bij winkel van familie Koeman

Er heeft in de nacht van zondag op maandag een diefstal plaatsgevonden bij Skins Cosmetics Oosterbeek, zo meldt Reality FBI maandagmiddag. Deze vestiging zou in handen zijn van Bartina Koeman en Debbie Koeman, de vrouw en dochter van Oranje-bondscoach Ronald Koeman.
Volgens het populaire Instagram-account zouden na een achtervolging door de politie twee personen zijn aangehouden. “Om 04.15 uur crashte de auto na een achtervolging op een rotonde tegen een boom. Op de auto zaten Zwitserse kentekenplaten, maar in de auto zelf lagen Nederlandse kentekenplaten. Bovendien stond de auto geregistreerd als gestolen”, meldt Reality FBI.
In eerste instantie werd gemeld dat het om een ramkraak ging, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Bij de winkel van de familie Koeman zou wél een raam zijn ingetikt, dat inmiddels is afgedicht met een houten plaat. Er zou iets zijn buitgemaakt.
Bartina Koeman werd in het najaar van 2013 eigenaar van cosmeticazaak Skins Cosmetics in het Gelderse Oosterbeek. In eerste instantie deed ze dit samen met dochter Debbie. Inmiddels heeft zoon Tim de dagelijkse leiding op zich genomen.
Twee dagen geleden verschenen Bartina en Ronald Koeman juist positief in het nieuws. Het stel is namelijk veertig jaar getrouwd. Bondscoach Koeman sprak zich onlangs uit over de zware periode die zijn vrouw doormaakt. Bartina heeft chronische borstkanker en in oktober werden uitzaaiingen richting de lever vastgesteld.
Cosmetische producten zijn vaak behoorlijk duur. Ik zie nogal eens filmpjes langskomen van mensen die drogisterijen leegroven en wat er gestolen wordt zijn vaak parfums, dure crèmes etc. Het zal goed verkocht kunnen worden denk ik.
