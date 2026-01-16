Senegal en Marokko nemen het zondagavond in Rabat tegen elkaar op in de finale van de Afrika Cup. Het duel is live te zien via Ziggo Sport, maar hoe laat en op welk kanaal? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Hoe laat begint Senegal - Marokko?

Senegal en Marokko kwalificeerden zich woensdag ten koste van respectievelijk Senegal en Nigeria voor de finale van de Afrika Cup. Het duel in Rabat op zondag 18 januari gaat om 20.00 uur van start. Senegal stond in 2021 voor het laatst in de finale en kwam toen als winnaar uit de strijd. De laatste finale van Marokko was in 2004, toen het verloor van Tunesië. De enige eindzege van de Noord-Afrikanen was in 1976.

Op welke zender wordt Senegal - Marokko uitgezonden?

De finale van de Afrika Cup tussen Senegal en Marokko is zondag live te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing is vanaf 18.30 uur te zien via dezelfde zender.

Hoe zag de route van Senegal en Marokko naar de finale eruit?

Senegal was op het toernooi in Marokko ingedeeld in Groep D met DR Congo, Benin en Botswana. In de openingswedstrijd werd met 3-0 gewonnen van Botswana, waarna een gelijkspel tegen DR Congo volgde. In de derde groepswedstrijd werd Benin met 0-3 verslagen. In de knock-outfase werd vervolgens achtereenvolgens afgerekend met Sudan (3-1), Mali (0-1) en Egypte (1-0).

Marokko is het gastland van deze editie van de Afrika Cup en zat zodoende in Groep A. Daarin werd in de openingswedstrijd met 2-0 afgerekend met de Comoren. Na een 1-1 gelijkspel tegen Mali won Marokko in de derde groepswedstrijd met 0-3 van Zambia. In de knock-outfase wist het gastland achtereenvolgens te winnen van Tanzania (1-0), Kameroen (0-2) en Nigeria (0-0, 2-4 na strafschoppen).