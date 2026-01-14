PSV gaat woensdagavond in de KNVB Beker op bezoek bij provinciegenoot FC Den Bosch. Naar verwachting zal Peter Bosz, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Ricardo Pepi, zijn elftal op vier plaatsen wijzigen.

PSV heeft in Den Bosch geen beschikking over Pepi, die afgelopen week zijn arm brak tijdens het maken van een doelpunt tegen Excelsior (5-1). Doordat ook Alassane Pléa en Myron Boadu nog altijd met blessures kampen, zal Guus Til naar alle waarschijnlijkheid weer doorschuiven naar de punt van de aanval. De verwachting is dat Bosz op de vleugels voor twee andere namen kiest: Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic.

Doordat Til doorschuift naar de voorhoede en Ismael Saibari nog altijd op de Afrika Cup is, heeft Bosz op het middenveld ook niet al te veel te kiezen. Waarschijnlijk houdt de oefenmeester vast aan Paul Wanner en Joey Veerman. Voor de derde plaats op het middenveld kan de trainer kiezen voor aanvoerder Jerdy Schouten, die de afgelopen weken juist in de achterhoede speelde, of de jongeling Noah Fernandez, die in het vorige bekerduel indruk maakte. Vermoedelijk kiest Bosz ervoor om zijn aanvoerder op het middenveld te zetten.

Dat betekent dat er een plekje vrijkomt in het hart van de verdediging naast Yarek Gasiorowski. Afgelopen weekend werd de geschorste Schouten vervangen door Ryan Flamingo en waarschijnlijk krijgt hij in Den Bosch ook weer speeltijd. Op rechtsback krijgt Sergiño Dest waarschijnlijk rust en zal Kiliann Sildillia speeltijd krijgen. Het duel tussen FC Den Bosch en PSV gaat om 18.45 uur van start.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Schouten, Wanner, Veerman; Bajraktarevic, Til, Driouech.