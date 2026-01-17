Sergiño Dest ontbreekt zaterdagavond bij het duel tussen Fortuna Sittard en PSV. De Eindhovenaren moeten het daarmee doen met vervanger Kiliann Sildillia, die woensdag een goede indruk maakte op bezoek bij FC Den Bosch (1-4). Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van de Eindhovenaren.

Peter Bosz gunde enkele basisspelers rust op bezoek bij FC Den Bosch. Onder meer Joey Veerman, Guus Til, Mauro Júnior en Ivan Perisic zaten op de bank. Al deze spelers keren terug in de basis voor het duel tegen Fortuna Sittard. Verder lijkt de opstelling van PSV een abc’tje.

Artikel gaat verder onder video

Matej Kovar zal namelijk op doel staan bij de landskampioen. Voor hem neemt Mauro Júnior de plek als linksback in, terwijl Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski het hart van de defensie vormen. Normaal staat Jerdy Schouten centraal achterin, maar hij schuift wegens de afwezigheid van Dest door naar het middenveld. De rechtsback wordt dus vermoedelijk Sildillia.

Naast Schouten, zullen Veerman en Paul Wanner het middenveld vormen. Voorin beschikt Bosz niet over zijn spitsen Myron Boadu, Alessane Pleá en Ricardo Pepi, waardoor Til weer in de punt van de aanval moet spelen. De clubtopscorer van de Eindhovenaren wordt geflankeerd door Dennis Man en Perisic.

Vermoedelijke opstelling van PSV tegen Fortuna

Vermoedelijke opstelling van PSV tegen Fortuna: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Schouten, Veerman, Wanner; Man, Til, Perisic.