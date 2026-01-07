Pieter de Jongh, beter bekend als The Champ, ligt in het ziekenhuis. Dat heeft de trainer van Highlanders FC uit Zimbabwe via sociale media bekendgemaakt.

De Jongh, die in Nederland vooral bekend werd door zijn (vaak hilarische) video’s over zijn leven in Afrika, deelt dat hij kampt met nierklachten. “Ik heb geen geweldig nieuws. Ik lig momenteel in het ziekenhuis vanwege problemen met mijn nieren”, schrijft hij.

Ondanks de situatie blijft De Jongh positief. “Ik ben erg ziek, maar alles komt goed. Ik heb een uitstekende arts en we hebben er vertrouwen in dat het goed afloopt”, laat hij zijn volgers weten.

De Jongh is sinds 2014 actief als trainer op het Afrikaanse continent. Momenteel staat hij aan het roer bij Highlanders FC in Zimbabwe. Eerder werkte hij onder meer bij Silver Strikers in Malawi.