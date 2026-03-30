Denzel Dumfries openhartig over blessure, fitheid en rol bij Oranje

Tijdens de persconferentie van Oranje van maandag kwam voor het eerst uitgebreid aan het woord sinds de terugkeer van zijn enkelblessure. De rechtsback vertelde openhartig over zijn herstel, zijn fitheid en zijn rol binnen het Nederlands elftal.

Dumfries begon bij zijn blessure. “Het was een vervelende periode, want je wil voetballen. Ik zie het niet als een voordeel dat ik nu fit ben, want je wil er nooit uit liggen. Ik voel me goed, maar het is natuurlijk wel een enkelblessure geweest, dus dat zorgt ervoor dat je een periode hebt gehad waarin je goed moet opletten op je bewegingen. Nu moet ik uitbouwen en topfit worden. Ik heb een heel schema na die blessure. De voorbereiding voor een training of een wedstrijd ziet er anders uit. Ik doe nu meer oefeningen voor mijn enkel. Het kost extra tijd, maar dat is niet erg.”

De rechtsback is inmiddels weer volledig terug in de selectie en kijkt vooruit naar de komende wedstrijden, waaronder het WK. Hij heeft vertrouwen in zijn eigen spel, ook bij warme omstandigheden. “Ik ben er afgelopen zomer geweest met het WK voor clubs. Het was warm, maar ik acht mezelf in staat om mijn eigen spel te spelen. Je moet je momenten kiezen en de hitte kan je parten spelen, maar het WK is het mooiste toernooi waar je aan mee kan doen.”

Daarnaast sprak Dumfries over de dynamiek aan de rechterkant van het veld. Oranje is daar al enige tijd zoekende geweest, zowel wat betreft de rechtsbuiten als de rechtsbackpositie. “Ik bemoei me niet met de opstelling natuurlijk. Maar we hebben verschillende types rechtsbuitens en rechtsbacks. Daarin is de concurrentiestrijd hoog, de beste speelt. De afgelopen wedstrijd hadden we Teun Koopmeiners, die naar binnen ging met links. Dan heb ik meer ruimte. We hebben verschillende smaken, ik probeer altijd mijn best te doen. Ik ben een speler die gebaat is bij aanvallen, dat doe ik graag. Als ik met Jeremie Frimpong speel, moet ik wat rustiger spelen.” Dumfries benadrukte dat hij flexibel moet zijn en zich aanpast aan zijn medespelers. “Het kan te maken hebben met de tegenstander. Ik heb van mezelf een drang om veel aan te vallen. In dat opzicht is het fijn als ik er kan komen, maar ik heb niet direct een voorkeur.”

Naast zijn rol in het veld, neemt Dumfries ook een actieve rol binnen de groep. “We hebben een goal tegen gekregen tegen Noorwegen. Je probeert altijd mee te denken in de nabespreking. We hebben meer jongens met ervaring en het is goed om je mening te delen. In een nabespreking probeer je open te zijn over bepaalde situaties.”

Op het gebied van zijn fitheid is Dumfries voorzichtig optimistisch. “Feit is dat ik tegen Noorwegen voor de derde keer negentig minuten speelde. Ik voel me goed en ik ben blij om terug te zijn. Of ik op mijn oude niveau zit? Dat denk ik niet, dat lijkt me ook een tikkeltje vroeg. Ik moet realistisch zijn. Ik voel me goed en ik weet waar ik sta in dit proces.”

Concurrentie binnen Oranje blijft groot en vanzelfsprekendheid bestaat er volgens Dumfries niet. “Nee, ik zit er natuurlijk lang bij en ik ben belangrijk voor de groep, maar je moet het altijd laten zien. Niemand is onomstreden. Er is een grote concurrentiestrijd en ik probeer altijd honderd procent te geven.”