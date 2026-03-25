Hendriks deelt buitengewone anekdote: 'Brandts dacht dat ik was opgevreten door beren'

Hélène Hendriks heeft voor verbaasde blikken gezorgd bij Noa Vahle en Merel Ek door een oude anekdote te vertellen over Ernie Brandts. De huidige algemeen directeur van PSV was enorm bezorgd over Hendriks, toen zij op zich liet wachten voor een interview.

Brandts trainde tussen 1993 en 2021 een hele hoop verschillende teams, waaronder NAC Breda (2006-2008). Hendriks, die zelf uit Breda komt en fan van de club is, is zijn tijd als trainer in het Rat Verlegh Stadion niet vergeten. "Soms werd er een beetje lacherig over hem gedaan. Eigenlijk is dat onterecht, want hij heeft het beste jaar ooit met NAC gehad." In 2007/08 eindigden de Bredanaars, met onder andere Matthew Amoah, Anthony Lurling en Joonas Kolkka in de gelederen, als derde in de Eredivisie. "Dat zullen we nooit meer vergeten", is Hendriks Brandts dankbaar. "Maar Ernie moest wel weg na dat seizoen."

Die zomer volgde ook het EK in Zwitserland en Oostenrijk, waar Hendriks naar toe was afgereisd. "Kennen jullie de stad Bern?", vraagt de presentatrice aan Vahle en Ek, die instemmend reageren. "Daar zaten wij met zijn allen", gaat Hendriks verder. "Als je die stad binnen komt rijden, zie je een hele grote bak zullen we maar zeggen. Daar zitten twee beren in."

Hendriks geeft aan dat ze een interview had gepland met Brandts. "Hij kwam met zijn vrouw, Amy. Die is er ook altijd bij. Zij stonden te wachten op mij, met een cameraman. Ik was er (op de afgesproken plek, red.) al geweest, maar ik moest nog iets halen uit de auto. Zij konden mij echter niet meer vinden." Het koppel schoot in de stress. "Dikke paniek, zij dachten dat ik in die kuil was gevallen en vervolgens op was gevreten door die beren." Vahle en Ek weten niet wat ze horen. "Ik kwam daar doodleuk aanlopen en zei: 'Nou, niks aan de hand toch?'", vervolgt Hendriks. "Maar dat is Ernie Brandts, altijd heel zorgzaam."