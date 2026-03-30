'Italiaanse spion in oorlogsoutfit weggestuurd bij training Bosnië'

Italië speelt morgen (dinsdag) het cruciale play-off-duel tegen Bosnië-Herzegovina. Als La Squadra Azzurra wint, voegt ook het laarsland zich tot de deelnemers van het WK 2026. Een dag voor de wedstrijd was er het een en ander te doen om een spion, die bij tegenstander Bosnië-Herzegovina op bezoek ging.

Dinsdag om 20.45 gaat in Zenica het enorm belangrijke duel van start. Beide landen willen natuurlijk naar het eindtoernooi, maar voor Italië is het echt een do-or-die-wedstrijd. Mocht de ploeg van Gennaro Gattuso aan het kortste eind trekken, missen de Italianen drie WK's op rij. Ook in 2018 en 2022 waren zij er niet bij, iets wat voor een groot voetballand zeer beschamend te noemen is.

Om de kans te vergroten dat Italië dinsdag gaat zegevieren, zou het land een troefkaart hebben ingezet. Bij een besloten training van Bosnië-Herzegovina zou een spion aanwezig zijn geweest, die alles probeerde te filmen. Toen stafleden zich realiseerden dat de betreffende man er was, stuurden ze hem van het terrein af. Bij Bosnië-Herzegovina zijn ze bang dat de spion genoeg beelden had om een stuk wijzer van te worden.

De wedstrijd wordt dinsdag waarschijnlijk onder complexe omstandigheden afgewerkt. Zo lag er maandag nog sneeuw op het veld en worden er koude temperaturen (2/3 graden) voorspeld. Ook zou de staat van het veld niet optimaal zijn voor een goede wedstrijd.

Waar het elftal van Italië bol zal staan van grote namen, zijn de Bosniërs op minder grootste wijze vertegenwoordigd. Ex-Ajacied Benjamin Tahirovic en huidig PSV'er Esmir Bajraktarevic worden aan de aftrap verwacht, net als Sead Kolasinac (Atalanta, ex-Arsenal). Edin Dzeko (40), die de Italiaanse competitie goed kent, moet voor de doelpunten zorgen.