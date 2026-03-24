Het is dinsdag precies tien jaar geleden dat de voetbalwereld afscheid nam van . Terwijl de legendarische nummer veertien door velen als 'onsterfelijk' wordt gezien, zwaait zijn zoon Jordi Cruijff tegenwoordig werkzaam als technisch directeur bij Ajax. In een interview met de NOS blikken betrokkenen terug op de verschillen en gelijkenissen tussen vader en zoon.

De vergelijking met zijn vader is voor Jordi Cruijff dagelijkse kost, al blijft hij daar zelf nuchter onder. "Mezelf met mijn vader vergelijken kan ik niet. Ik ben een van de velen. Maar daar heb ik vrede mee", vertelt hij tegenover de NOS. Waar Johan bekendstond als de ultieme idealist, wordt Jordi vooral omschreven als een stuk zakelijker en meer een realist.

Verschil in aanpak

Volgens Jaap de Groot, decennialang vertrouweling van de familie, heeft Jordi veel meegekregen van zijn opa, Cor Coster. Dit uit zich in een resultaatgerichte visie bij Ajax. "Jordi is als technisch directeur en ook als coach veel meer prestatiegericht. Als het niet met mooi voetbal kan, nou dan niet. Eerst moet er gepresteerd worden", aldus De Groot in gesprek met NOS. Ook Peter Bosz merkt op dat Jordi minder "avontuurlijk" is dan zijn vader: "Waar ik Jerdy Schouten graag achterin opstel bij PSV, wilde Jordi het liefst een echte Spaanse verdediger bij Maccabi."

De stress van het vak

In een eerder gesprek met Het Parool liet Jordi Cruijff zich al uit over de enorme druk die bij zijn huidige functie komt kijken. Hij verwondert zich erover dat zijn vader de stress van het voetbal nooit mee naar huis nam. "En ik denk steeds vaker: goh, hoe doe je dat? Dat is bijna onmogelijk", aldus Cruijf. "Ik zie nu hoe moeilijk het is: na een slecht resultaat heb ik meestal wel een dagje nodig."

Ondanks de verschillen in karakter, ziet Peter Bosz ook een belangrijke overeenkomst die cruciaal is in de top van het voetbal. Volgens de trainer van PSV hebben ze namelijk één ding absoluut gemeen: "Ze durven allebei echt beslissingen te nemen."