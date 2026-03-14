LIVE Eredivisie | PSV krijgt grip op de wedstrijd aan de start van de tweede helft

PSV kan dít weekend de vroegste landskampioen óóit worden in Nederland. De kans dat dit gebeurt, hangt echter af van meerdere factoren. Te beginnen met hun eigen duel, thuis tegen ‘angstgegner’ én het uitstekend draaiende NEC. Zaterdag mag de ploeg van Peter Bosz op revanche tegen de Nijmegenaren, die de aanstaande kampioen ruim anderhalve week geleden klopten in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Bovendien presteert het NEC van Dick Schreuder nog altijd uitstekend in de Eredivisie en strijdt het om plek drie. PSV kan zijn borst natmaken, maar als het wint en Feyenoord zondag van Excelsior verliest, is het kampioenschap een feit. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV – NEC.

LIVE Eredivisie: PSV - NEC Sorteer op: Laatste Oudste ⚽ 68' - El Kachati vergroot de marge (1-2) BREAKING Waar de Nijmegenaren het nog niet lukte om tot dusver van eigen helft af te komen, scoren ze toch. Een schot van Linssen wordt geblokt en beland voor de voeten van El Kachati die niet nadenkt maar gelijk schiet. 🔄 63' - Ouaissa moet er af (1-2) De jonge aanvaller kampt met kramp en moet hierdoor het veld verlaten. Youssef El Kachati is zijn vervanger. 63' - Cillessen weer op de been (1-2) De schade blijkt mee te vallen bij de keeper van de Nijmegenaren. Hij nam de tijd om even bij te komen maar kan vooralsnog verder. 62' - Cillessen knock-out (1-2) Dennis Man kruip via links Fonville, maar kan de bal net niet binnenhouden Hij dribbelt verder langs de achterlijn en schiet recht op het hoofd van Cillessen die even blijft liggen. 60' - Redding van Cillessen (1-2) PSV is in goede doen. Boadu krijgt de bal in de zestien en schiet in de korte hoek, het been van de keeper zorgt er voor dat de voorsprong behouden blijft. 59' - Omzetting Bosz lijkt te werken (1-2) Aan het begin van de tweede helft lijkt het alsof PSV grip op de wedstrijd begint te krijgen. Ze hebben iets meer de bal dan de eerste helft en komen verder op de helft van NEC. 🔄 56' - Schreuder wisselt ook (1-2) De eerste basisplaats dit seizoen van Willems zit er op, Bram Nuytinck is zijn vervanger. Het PSV publiek zingt hun oud speler toe terwijl hij het veld verlaat. 55' - PSV gevaarlijk (1-2) De Eindhovenaren komen met een mooie aanval. De bal gaat via Wanneer naar Schouten die een goede voorzet aflevert. Tot een kans komt het niet omdat er geen speler van PSV is die er iets mee kan doen. 49' - Perfecte sliding Kaplan (1-2) Pepi is hem eigenlijk al voorbij, maar toch neemt de Ajax-huurling risico. Hij maakt een tackle van achter precies op de bal en voorkomt hiermee dat Pepi kan schieten. 45' - De bal rolt weer (1-2) PSV heeft afgetrapt voor de tweede helft. We gaan zien of de ingreep van Bosz zijn vruchten afwerpt. 🔄 45' - Peter Bosz grijpt in (1-2) Gasiorowski blijft achter in de kleedkamer. Voor hem komt Myron Boadu in de ploeg. Hiermee lijken Schouten en Wanner beide een plek terug te vallen. 45+5' - Rust (1-2) De wedsrijd kwam wat moeizaam op gang, maar we worden weer getrakteerd op een mooie pot. NEC is het grootste gedeelte van de eerste helft de betere ploeg geweest, maar PSV wordt wel steeds sterker. Laten we zo kijken wat de tweede helft ons brengt. 45+3' - Poging van Lebreton (1-2) Vanuit de corner beland voor de voeten van Lebreton die kan uithalen. De bal gaat over het doel. 45+3' - Bijna een eigen goal (1-2) Ouaissa geeft de bal hard voor en Flamingo wil over de achterlijn schieten maar schiet te bal net naast zijn eigen doel. Laad meer