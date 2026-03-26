LIVE WK-kwalificatie | Suriname mist gouden kans op voorsprong tegen Bolivia

Na maanden toeleven naar deze avond, is het moment voor Suriname eindelijk daar: de halve finale van de intercontinentale play-off om een ticket voor het WK van komende zomer. In het Estadio BBVA in het Mexicaanse Guadelupe, net buiten Monterrey, vormt Bolivia de voorlaatste horde op weg naar het eindtoernooi. Bereikt de ploeg van bondscoach Henk ten Cate de finale, waarin Irak de tegenstander zal zijn? Om 23.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Bolivia - Suriname.

LIVE WK-kwalificatie: Bolivia - Suriname Sorteer op: Laatste Oudste 35' - En weer niet! (0-0) Bizarre redding van de Boliviaanse keeper Viscarra op de inzet van Abena van heel dichtbij. De doelman krijgt de bal tegen het hoofd. Hij ligt nu zelfs groggy op de grond. 34' - Piroe mist weer een kans (0-0) Opnieuw prachtig voorbereidend werk van Kerk. Met een handige voetbeweging zet hij Piroe vrij voor de keeper. De bal komt echter voor zijn rechtervoet en dat durft de linksbenige Piroe niet aan. Hij probeert de kaaper te omspelen, zonder succes. 32' - Wat gebeurt hier?! (0-0) Een opvallend moment. Robson wipt de bal over Vaessen. De bal gaat voorlangs en belandt bij de tweede paal voor Monteiro, die zich daar echter geen raad mee weet. 31' - Vaessen pakt afstandsschot (0-0) Bolivia probeert het van afstand, maar Vaessen heeft de bal in twee instanties klem. 29' - Wat een misser van Piroe! (0-0) Dit moet hem zijn! Wat een kans voor Suriname. Piroe krijgt de bal op een presenteerblaadje van Kerk. Hij heeft veel ruimte in de zestien, maar raakt de bal verkeerd en schiet ver naast. 26' - We zijn weer begonnen (0-0) De tijd van de drinkpauze zal worden opgeteld bij de blessuretijd. Ook op het WK zullen we cooling breaks hebben halverwege de eerste en tweede helft. 23' - Drinkpauze (0-0) Halverwege de eerste helft is het tijd voor de eerste drinkpauze. Het is 31 graden in Monterrey. 22' - Vaessen wordt getest (0-0) Voor het eerst moet Vaessen in actie komen. Hij bokst een afstandsschot van Fernandez weg. 🟨 16' - Gele kaart voor Boëtius (0-0) De kersverse RKC Waalwijk-speler krijgt geel voor vasthouden. 14' - Eerste kans is voor Bolivia (0-0) Een corner voor Bolivia leidt tot de eerste echte doelpoging. Haquin staat opvallend vrij na de corner, maar kopt hoog over. 13' - Suriname dreigend (0-0) Suriname krijgt een vrije trap op een aantrekkelijke positie. Boëtius brengt de bal het strafschopgebied in. Bolivia kopt weg; in de rebound krijgt Chery een kans, maar het schot wordt geblokt. 8' - Suriname staat compact (0-0) Voorlopig houdt Suriname de rijen gesloten, waardoor Bolivia er niet doorheen komt. De kansen voor de ploeg van Ten Cate lijken in de omschakeling te liggen. 5' - Suriname laat zich zien (0-0) Suriname komt er dankzij de balvaste Chery goed uit en verdient een corner. Die wordt genomen door Chery, maar levert niets op. 3' - Bolivia aan de bal (0-0) Tot dusver heeft Bolivia de bal en zoekt het naar een opening. 1' - We zijn begonnen! (0-0) Bolivia trapt af voor het begin van de eerste helft. Laad meer