Het avontuur in Football Island is voor John van 't Schip totaal niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Vanwege medische redenen moest de voetbaltrainer het programma met tien andere oud-profs al vroegtijdig verlaten.

Op Videoland zijn de eerste twee afleveringen van Football Island te zien, waarin oud-topvoetballers het tegen elkaar opnemen in de Dominicaanse Republiek. Ze strijden in wedstrijden en diverse voetbalchallenges om eten, comfort en hun plek op het eiland. Tijdens hun verblijf worden ze gevolgd en blikken ze tijdens kampvuurgesprekken terug op hun carrière.

In de eerste aflevering werd al duidelijk dat Van 't Schip niet okselfris aan het programma begon. De oud-trainer van onder meer Ajax had veel pijn. Hoewel artsen de 62-jarige oud-voetballer aanvankelijk groen licht gaven, moest hij kort daarna alsnog de strijd staken. Hij werd vanwege de pijn midden in de nacht naar een ziekenhuis gebracht. "We zijn rond 20:30 uur gaan liggen en ik schijn als eerste in slaap te zijn gevallen, omdat ik de nacht daarvoor niet had geslapen van de pijn. Maar ik kreeg weer dezelfde klachten. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en heb ik daar een paar uur gelegen", vertelt Van 't Schip.

Van 't Schip moest vertrekken

Uiteindelijk werd door de artsen besloten dat hij niet langer mocht deelnemen. "Je hoopt dat de pijn wegtrekt, maar die bouwde zich alleen maar op. Uiteindelijk heb ik moeten besluiten om voor mijn gezondheid te kiezen", aldus de trainer.

Zijn vertrek zorgde voor verslagenheid in de groep, zo zag Jan van Halst: "Iedereen kent John heel goed. Onze gedachten zijn, terwijl we hier bij Football Island ons best doen, ook heel veel bij hem."

Naast Van Halst nemen ook Kenneth Perez, Jan van Halst, Richard Witschge, Mike Obiku, Tom Beugelsdijk, Ryan Babel, Wesley Sneijder en Kees Kwakman deel aan het programma.